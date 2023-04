Erste Azubi-Recruiting-Messe der Region in Braunschweig

Den ersten Abschluss in der Tasche, aber keine Ahnung, wie es danach weitergehen soll? Dieses Gefühl ist vielen Schülern kurz vor Ende der Schulzeit bekannt. Im Forum des Medienhaus der Braunschweiger Zeitung findet am 5. Mai die erste Azubi-Recruiting-Messe der Region statt. Im Forum des Medienhauses können bis zu 400 Schülerinnen 30 Firmen der Region kennenlernen. Bei lockeren Gesprächen und garantiert ohne Krawatten-Zwang stellen sind Top-Arbeitgeber wie Volksbank BraWo, New Yorker, die Öffentliche, Strabag und Edeka Görge vor. Auch die Internationale Hochschule (IU), der Landkreis Wolfenbüttel und das Klinikum Peine sind nebst weiteren vor Ort.

Über 25 Unternehmen stellen sich vor

Marcel Krüger, Organisator des Events und bei der Braunschweiger Zeitung für das Segment „New Business“ zuständig, sagt: „Das ist keine klassische Messe. Besucher brauchen keinen Anzug zu tragen und auch keine Bewerbungsmappe mitzubringen.“ Und Projektmanagerin Mariam Faal fügt an: „In einer entspannten Atmosphäre haben Schüler die Möglichkeit viele verschiedene Ausbildungsberufe und Firmen kennenzulernen.“ Auch Funke Medien Niedersachsen selbst stellt sich bei der Gelegenheit als Arbeitgeber vor.

Das Medienhaus bietet zum 1. August zwei Ausbildungs-Plätze für angehende Medienkaufleute Print und Digital an. Wer sich für eine Lehre in der Medienwelt interessiert, kann am 5. Mai bereits erste Kontakte knüpfen. Anna Riegel absolviert derzeit im Hause ein sechsmonatiges Praktikum im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule Ostfalia in Salzgitter und plant das Event. Sie sagt: „Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Ich wusste gar nicht, was es alles für Berufe gibt. Bei der Recruiting-Messe haben Besucher die Möglichkeit sich über viele verschiedene Optionen zu informieren.“

DJ und Gewinnspiele sorgen für gute Stimmung

Auch für gute Stimmung ist gesorgt: DJ Felix Hahnsch ist an den Plattentellern zu Gast und sorgt für den passenden Sound. Aus dem Foodtruck gibt es Currywurst mit Pommes Frites und die Softdrinks werden gesponsort – für Getränke zahlen die Schüler also keinen Cent. Ein weiteres Highlight sind die Gewinnspiele, bei denen es viele Preise zu gewinnen gibt. Der Hauptgewinn ist eine Playstation 5. Zudem wird am selben Tag das dritte hauseigene Azubi-Magazin „Raketenstart.mag“ herausgebracht. Es gibt also viele Gründe, warum Schüler an diesem Tag ins Medienhaus der Braunschweiger Zeitung kommen sollten. Aber der wichtigste: an diesem Tag können sie den Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen.

Info: Die Recruiting-Messe ist am 5. Mai von 16 bis 22 Uhr. Anmeldungen sind bis kurz vor Schluss über den QR-Code oder diesen Link möglich. Der Eintritt ist frei.

Im Medienhaus der Braunschweiger Zeitung findet 2023 erstmals der Speed-Dating-Day für Azubis statt. Foto: Gaida, Marleen / Privat

