Querum Korbflechter sind wieder in Braunschweig angekommen

Die Korbflechter-Familie Schaak, im Bild Vater Hubert (links) und Sohn Michael mit ihrem vierbeinigen Kunden-Liebling Buddy, hat wieder ihr angestammtes Quartier an der Bevenroder Straße in Querum bezogen.

Braunschweig. Materialengpässe und gestiegene Preise belasten die Familie Schaak, die seit Jahrzehnten in unsere Region kommt. Was ist mit dem Standort an der B4?