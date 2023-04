Griechenland, Lesbos: Das provisorische Zeltlager „Kara Tepe" war in Windeseile errichtet worden, nachdem das ursprüngliche Lager Moria bei einem Großbrand fast völlig zerstört worden war. Die geflüchtete Syrerin Sara Mardini (kleines Foto) hatte auf Lebos humanitäre Hilfe geleistet. Am 20. April kommt sie ins Astor-Kino in Braunschweig.