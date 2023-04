Unfallflucht: Braunschweiger Polizei sucht E-Scooter-Fahrer

Braunschweig. Ein E-Scooter-Fahrer streifte am Mittwoch in Braunschweig ein Auto – der Mann warf den Roller anschließend weg und flüchtete.

In der Mühlenpfordtstraße in Braunschweig hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum E-Scooter-Fahrer machen können – denn dieser flüchtete vom Unfallort.

Gegen 15 Uhr fuhr eine 39-jährige Braunschweigerin mit ihrem grauen VW Golf über die Mühlenpfordtstraße – aus Richtung Rebenring kommend. In Höhe der Straße Am Gaußberg wurde sie von dem Fahrer eines grünen Miet-E-Scooters überholt, der dabei die linke Seite des Autos streifte. „Sowohl das Fahrzeug der Braunschweigerin als auch der E-Scooter wurden dabei nicht unerheblich beschädigt“, berichtet die Polizei.

Der Fahrer des E-Scooters bog anschließend in die Straße Am Gaußberg ein, warf dort den Mietroller auf den Gehweg und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 entgegen.

