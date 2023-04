Braunschweig. Die Deutsche Bahn will zwischen Hämelerwald und Peine 1200 Betonschwellen austauschen. Diese Verbindungen fallen aus.

Verkehr in Niedersachsen Braunschweig: Westfalenbahn fährt ab Montag nur noch stündlich

Die Westfalenbahn fährt ab Montag, 17. April, bis auf Weiteres zwischen Braunschweig und Hannover nur noch einstündig. Die Verbindungen von Braunschweig um :20 finden statt, die Verbindungen um :54 fallen aus. Ab Hannover sind es die Verbindungen um :55, die fahren. Die Fahrten um :16 hingegen fallen aus. Die DB Netz AG kündigte an, dass auf der Strecke etwa 1200 Betonschwellen mit Auffälligkeiten ausgetauscht werden müssten, heißt es in einer Mitteilung der Westfalenbahn. Aus diesem Anlass werde ein Streckengleis zwischen Hämelerwald und Peine in östliche Richtung gesperrt, sodass dort nur ein Gleis zur Verfügung steht.

Dauer der Baumaßnahme aktuell nicht bekannt

Davon betroffen sind die Verbindungen der Linien RE 60 und RE 70 der Westfalenbahn: Die Halbstundentakte zwischen Hannover und Braunschweig müssen entfallen. Der betroffene Streckenabschnitt wird durch die Westfalenbahn ab dem 17. April nur noch im Stundentakt bedient. Über die Dauer der Baumaßnahme auf der Strecke kann seitens des Infrastrukturbetreibers aktuell keine Prognose abgegeben werden.

Hintergrund: Bundesweit werden nach dem Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 180.000 Bahnschwellen untersucht und zum Teil ausgetauscht. Nach eigenen Angaben verschärft die Deutsche Bahn (DB) nochmals ihre Regularien zur Überwachung von Betonschwellen und weitet ihre Inspektions- und Instandhaltungsprozesse aus.

red

