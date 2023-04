Braunschweig: Trickdieb stiehlt Schmuck für tausende Euro

Am Dienstagmittag hat laut Polizei, ein Mann an der Haustür eines Ehepaars geklingelt und erklärt, Altmetall oder Metallschrott erwerben zu wollen. Die Senioren hätten dem Unbekannten daraufhin diverse in Frage kommende Gegenstände am und im Haus gezeigt. „Der Mann verwickelte die Eheleute hierbei in ein Vertrauen schaffendes Gespräch“, schildern die Beamten.

Dieb trickst Senioren in Braunschweig aus

Als sich der Unbekannte für ein paar Gegenstände interessierte, bat er die Geschädigten um einen Karton für den Transport, schildert die Polizei. Diesen unbeobachteten Moment habe der Dieb genutzt und eine Schmuckschatulle mit mehreren Schmuckstücken entwendet. Daraufhin habe er umgehend das Haus verlassen. Der entstandene Schaden wird aktuell auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Geschädigten beschrieben den Mann wie folgt: zirka 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, schwarze Haare, akzentfreies Hochdeutsch, dunkle Wetterjacke und Hose. Für Hinweise bei der Polizei unter (0531) 4762516 melden.

Lesen Sie mehr Blaulicht-Reports aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de