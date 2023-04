Braunschweig: Unterricht an Grundschule Waggum fällt Mittwoch aus

Braunschweig. An der Grundschule Waggum findet am Mittwoch, 12. April, kein Unterricht statt. Die Stadtverwaltung erklärt den Grund.

Wegen einem Defekt an der Heizungsanlage entfällt am Mittwoch der Unterricht an der Grundschule Waggum.

Kein Unterricht an der Grundschule Waggum am Mittwoch, 12. April: Bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage der Grundschule Waggum ist ein Defekt aufgetreten, sodass die Heizungsanlage momentan nicht betrieben werden kann. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Das Gebäude sei ohne die Heizungsanlage stark ausgekühlt. Ein Schulbetrieb sei unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Das defekte Teil soll am Mittwoch geliefert und eingebaut werden. Nach derzeitigem Stand kann die Schule am Donnerstag wieder geöffnet werden, teilt die Stadt mit. Über die Schulleitung werden die Eltern informiert.

red

