Mann rast durch Braunschweig und nimmt der Polizei Vorfahrt

Braunschweig. Ein Autofahrer fiel Polizisten am frühen Samstagmorgen in Braunschweig auf, denn er fuhr vor ihren Augen bei Rot über mehrere Kreuzungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei einen 27-Jährigen kontrolliert, der alkoholisiert und mit falschen Kennzeichen am Steuer eines Autos gesessen hat, heißt es in einer Polizeimitteilung. Demnach stand ein Funkstreifenwagen gegen 2.50 Uhr auf der Stobenstraße an einer Kreuzung und hatte grünes Lich zum Losfahren – doch aus dem Waisenhausdamm kommend fuhr ein Auto bei Rot über die Kreuzung. „Anschließend beschleunigte das Fahrzeug stark und überfuhr weitere Ampeln, ungeachtet dessen, dass diese Rotlicht anzeigten“, heißt es in der Polizeimeldung.

Mann ist mit falschen Kennzeichen in Braunschweig unterwegs

Daraufhin kontrollierte die Besatzung des Streifenwagens den 27-jährigen Fahrer, heißt es. Die Polizisten hatten laut Mitteilung den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Dies habe sich beim Atem-Alkoholtest bestätigt: Dieser habe einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben. Außerdem habe der Mann keinen Führerschein vorweisen können. Die Kennzeichen gehörten laut Polizei zu einem anderen Fahrzeug.

„Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet“, heißt es abschließend.

