Künstliche Intelligenz ChatGPT in Braunschweig: Ist der Mensch ein Auslaufmodell?

Eine spannende Veranstaltung der Stadt Braunschweig lockt ins Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Es geht um Künstliche Intelligenz (KI) und um das Programm ChatGPT, das täuschend echt kommunizieren kann. Was hat das für Folgen? Wie geht man damit um?

Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz erlebten wir derzeit eine Zeitenwende, heißt es in einer Presseinformation der Stadt Braunschweig. Erstmals sei die Nutzung von KI-Systemen so einfach wie die Internetrecherche über Google und andere Suchmaschinen.

ChatGPT kann im Internet verfügbare Informationen in neuer Art kombinieren und „in einer menschenähnlichen Art und Weise ausgeben“

ChatGPT – ein dialogbasiertes Sprachsystem – könne beispielsweise die im Internet verfügbaren Informationen in neuer Art kombinieren und „in einer menschenähnlichen Art und Weise ausgeben“.

Nur wenige Monate zuvor hätten bereits andere Systeme wie DALL-E und Midjourney gezeigt, dass künstliche Intelligenz auch in der Lage sei, Kunstwerke zu schaffen, die von menschengemachten Werken nicht mehr zu unterscheiden seien.

„Es zeichnet sich ein Trend ab, bei dem künstliche Intelligenz immer schneller Einzug in die verschiedenen Bereiche unseres privaten und beruflichen Alltags hält“, heißt es bei der Stadt Braunschweig. Der Geschäftsführer von OpenAI, des Herstellers von ChatGPT, wird so zitiert: „Wir könnten im nächsten Jahrzehnt zu echter AGI gelangen, also müssen wir das Risiko dafür sehr ernst nehmen.“

AGI steht für „Artificial General Intelligence“ („allgemeine künstliche Intelligenz“), also für eine Maschine, die so leistungsfähig ist wie das menschliche Gehirn.

Ist der aktuelle „KI-Hype“ also gerechtfertigt? Wie wird künstliche Intelligenz unseren Lebens- und Arbeitsalltag prägen? Wie können sich Menschen auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz vorbereiten?

Braunschweiger Stadtverwaltung begibt sich im Haus der Wissenschaft in Braunschweig auf die Suche nach Antworten

Auf der Suche nach Antworten lädt die Braunschweiger Stadtverwaltung am Dienstag, 25. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Zeitalter der Künstlichen Intelligenz – ist der Mensch ein Auslaufmodell?“ in das Haus der Wissenschaft (Aula), Pockelsstraße 11, in Braunschweig ein.

Gemeinsam mit folgenden Expertinnen und Experten sollen demnach mögliche Auswirkungen des technischen Fortschritts bei der KI-Entwicklung auf Wirtschaft und Gesellschaft erörtert und offene Fragen diskutiert werden:

- Dr. Alexander Ecker, Professor für Data Science, Universität Göttingen

- Dr. Simone Kauffeld, Professorin für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie, TU Braunschweig

- Dr. Gerald Spindler, Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, Multimedia- und Telekommunikationsrecht, Universität Göttingen

- Dr. Sebastian Stober, Professor für Künstliche Intelligenz, Universität Magdeburg

Moderiert wird die Podiumsdiskussion vom Leiter der Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Braunschweig, Dr. Neven Josipovic.

Der Besuch ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an smart-city@braunschweig.de bis zum 21. April.

