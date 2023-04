Ticket-Verlosung: Rammstein-Coverband tritt in Braunschweig auf

Die Rammstein-Coverband Völkerball tritt am 14. April im Millenium-Event-Center in Braunschweig auf.

„99 % Rammstein – 100 % Völkerball!“ Mit diesem Slogan tourt die Rammstein-Coverband Völkerball seit 2008 durch Europa. Am Freitag, 14. April, wollen sie im Millenium-Event-Center in Braunschweig die Halle rocken und eine „explosive Bühnenshow“ mit Pyrotechnik, Lichtshow und vielem mehr bieten. „Ein Erlebnis irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, Faszination und Ekel, Lust und Schmerz. Eine Band, die sich hart und prägnant präsentiert, roh, einfühlsam, von Grund auf kalt und doch emotional“, sagen die sechs Musiker um Frontmann René Anlauff über sich selbst.

Hits wie „Du hast“ und „Ich will“ werden in Braunschweig zu hören sein

Völkerball gilt laut Veranstalter als eine der besten Rammstein-Coverbands europaweit und hat sich einen Namen als erstklassige Live-Band gemacht. In Braunschweig werde die Band ihre größten Hits wie „Du hast“, „Ich will“ und „Sonne“ spielen. „Völkerball spannt einen musikalischen Bogen durch die komplette Rammstein-Discografie und lockt damit nicht nur echte Rammstein Fans aus der Reserve“, heißt es. Der brachiale Rammstein-Sound und die sonore Rammstein-Stimme aus der Kehle von René Anlauff machten die Illusion perfekt.

„Mithilfe von mühevoll nachgebildeten Requisiten, Outfits und Maske verstehen es die sechs Völkerball-Musiker dabei, so perfekt in die Rollen ihrer jeweiligen ,Vorbilder’ zu schlüpfen, dass sich selbst gestandene Rammstein-Fans ungläubig die Augen reiben“, kündigt das Millenium-Event-Center weiter an. „Mit scheinbar abwesenden, toten Blicken und den typischen, kantigen und entschlossenen Bewegungen und Gesten verkörpert Völkerball gekonnt die fremde und kühle Ausstrahlung, die Rammstein so unnahbar erscheinen lässt.“

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20.15 Uhr. Mehr Infos und Tickets (ab 39,70 Euro) gibt’s hier.

Wir verlosen zehn Freikarten für den Auftritt von Völkerball in Braunschweig

Das Millenium-Event-Center stellt 5 mal 2 Freikarten zur Verlosung zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann bis Dienstagabend, 11. April, eine Mail mit Namen und Anschrift an redaktion.bs@funkemedien.de schicken. Die Gewinner werden am Mittwoch per Mail von der Redaktion informiert und erhalten ihre Freikarten dann am Einlass direkt auf der Messe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de