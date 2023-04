Vor 100 Jahren: Hungrige Braunschweiger Eintracht in Holland

Ostern vor 100 Jahren, April 1923, es ist in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ein weiteres Jahr schwerer Krisen und wirtschaftlicher Depression. Aber immerhin auch mit Fußball – ein wichtiges Ventil.

In Braunschweig spielt die Eintracht noch auf dem Platz an der Helmstedter Straße – und kickt trotz all der Wirren in der Südkreisliga, damals höchste Spielklasse, die das Land Braunschweig und den südlichen Teil der Provinz Hannover umfasste.

Das Spielplakat zur Freundschaftspartie am Ostersonntag 1923 in Rotterdam lockte 4000 Zuschauer an. Foto: Eintracht Braunschweig Archiv

„Mitten im Krisenjahr 1923 mit seinen erbitterten politischen Kämpfen, der Ruhrkrise und der Hyperinflation, brach die Ligamannschaft der Braunschweiger Eintracht zu zwei Freundschaftsspielen über Ostern in das neutrale Holland auf“, berichtet Eintracht-Braunschweig-Historiker Gerhard Gizler jetzt über einen Fund in der Eintracht-Chronik, den er akribisch auswertete, ein Mann mit Gespür für die historischen Dimensionen des Fußballs – und für jene Faszination, die eine Heimmannschaft, das eigene Team, für die Identitätsbildung ausübt.

Eine große Anhängerschar begleitete die Eintracht zum Bahnhof

Die Menschen hatten gewiss andere Sorgen – und trotzdem wurde „die Mannschaft trotz ihrer Abreise um Mitternacht von einer großen Anhängerschar zum Bahnhof geleitet“. Ohnehin war der Platz an der Helmstedter Straße in Sichtweite des Krematoriums, heute liegt die Fläche auf dem Gebiet des Hauptfriedhofs, für die hiesige Begeisterung auch schon damals zu klein geworden.

Eintracht-Braunschweig-Historiker Gerhard Gizler. Foto: Susanne HÜbner / archiv

Zwar herrschte eine extreme Inflation, Eintracht hatte aber, wie die Vereinschronik berichtet, die Mittel für das neue Stadion an der Hamburger Straße in Dollar parat. Am 17. Juni 1923 wurde die neue Kampfbahn eröffnet.

Aber so weit sind wir noch nicht, erst einmal ist Ostern.

Gerhard Gizler, immer auf der Suche nach blau-gelber Identität, wertet die Vereinschronik aus – und stößt in jener Zeit vor exakt 100 Jahren auf Bemerkenswertes: Die deutschen Gäste bei den holländischen Fußballkameraden in Rotterdam und Zwolle sind in die Rolle staunender Besucher in einem Land gedrängt, das als weitgehend unbeteiligte Nation am Weltkrieg von relativem Wohlstand zehren konnte.

Tatsächlich hatten sich die Niederlande von 1914 bis 1918 eine von Deutschland und England akzeptierte Neutralität bewahrt. Damit war Oranje nicht nur von verheerenden Kriegsschäden verschont geblieben, sondern konnte wirtschaftlich sogar in mancherlei Hinsicht profitieren.

Vor 100 Jahren absolvierte Eintracht Braunschweig die Heimspiele in der damaligen Südkreisliga noch an der Helmstedter Straße. Foto: ARCHIV BZ

Mehrere Eintracht-Spieler waren im Ersten Weltkrieg gefallen

Jedenfalls staunten die Eintracht-Spieler nicht schlecht, was die großzügigen und aufmerksamen Gastgeber ihnen auftischen konnten. Etliche der Braunschweiger Kicker waren im Krieg gewesen, etwa der Torwart Theis. Ihn zeigt ein Foto in Uniform auf Heimaturlaub gemeinsam mit den Mitspielern Buckendahl, Fuhse und Queck, das Gerhard Gizler in einer späteren Vereinszeitung entdeckte.

Der Weltkrieg dürfte seinen Blutzoll auch im Eintracht-Kader gefordert haben – Jugendspieler und Leichtathleten füllten die Lücken, wird berichtet. 1923 ist Eintracht bereits wieder Zweiter in der Südkreisliga, und 1924 und 1925 gewinnt Braunschweig die Klasse.

Damalige Vereinsberichterstatter registrieren dies mit Genugtuung, aber auch mit einer Sprache, die immer noch vom Krieg geprägt ist: „Wir mussten hier also ganz von vorn aufbauen und rein aus dem Nichts eine neue Kampftruppe heranbilden.“ Wer die ersten Jahre nach dem Kriege mitgemacht habe, könne sich wohl erinnern, wie unendlich schwer es war, „auch nur in Braunschweig wieder in Front zu kommen“.

Lektionen der Inflation: „Nur ein paar Cent für die Holländer, für uns mehrere Tausend“

Heute vor 100 Jahren – mit dem D-Zug waren Torwart Theis und Mitspieler am Karsamstag über Osnabrück, Rheine, Bentheim und Oldenzaal nach Rotterdam gereist. Weiterhin im Team: Naujoks I; Grasshof, Krull; Teichmann, Zeidler, Schramm; Steding, Naujoks II, Resberg, Friemel und Heinrich.

Auf holländischem Boden angekommen, machte sich schnell der schwache Wert der deutschen Papier-Mark gegenüber dem Gulden bemerkbar, so Gizler. Ein Teilnehmer der Reise berichtet: „Nur ein paar Cents nach holländischer Münze, für uns aber immer mehrere Tausend.“

Zur Mittagszeit kam die Reisegruppe demnach in Rotterdam an – und wurde sogleich überrascht von dem „für uns ungewohnt bewegten Leben“. Neben dem Fußgängerstrom fiel der starke Auto- und Radverkehr besonders auf. „Beängstigend war manchmal an den Kreuzungen das Durcheinander der sich quer begegnenden Verkehrsströme, und doch wickelte sich alles glatt wie ein gut greifendes Räderwerk ab.“

Am ersten Abend steht ein „Dinner“ auf dem Programm, über das sich die Braunschweiger nur wundern konnten, weil „solch ein holländisches Mahl von einer Reichhaltigkeit ist, die bei uns nur in Schieberkreisen bekannt und derzeit wohl in keiner deutschen Gastwirtschaft auch nicht für Geld und gute Worte zu haben sein dürfte“.

In der letzten Spielminute verletzt sich der Tormann schwer. In der nächsten Partie muss ein Feldspieler zwischen die Pfosten

Auf der festlichen Menükarte: Königliche Consommé, Lachs aus dem Rhein mit Sauce Hollandaise, Filet vom Rind, gebratener Kapaun, Salat mit Hummer und Erdbeeren, österliches Eis – und natürlich Früchte und Dessert. Über die Getränke sagt die Speisekarte nichts aus, doch sie dürften entsprechend gewesen sein. Alle Spieler haben auf der Rückseite unterschrieben.

Ach ja, Fußball wird auch gespielt. Die Freundschaftspartie am Ostersonntag verliert Eintracht vor 4000 Zuschauern in Rotterdam knapp mit 1:2, unglücklicherweise aber auch noch den Tormann Theis, der sich in der letzten Minute so schwer verletzt, dass er Tags drauf in Zwolle nicht eingesetzt werden kann. Schnell liegen sie da zur Pause schon mit 1:4 zurück, tja, ein Feldspieler muss ja auch für den verletzten Theis zwischen die Pfosten.

Den wechseln die Blau-Gelben nochmal aus – und können sich noch ein 4:4-Remis erkämpfen. Dann wieder Festmahl. Der von der Redaktion entsandte „Sonderberichterstatter“ empfiehlt im Heimatblatt der Eintracht dringlichst, „zu künftigen Auftritten im Ausland stets zwei Torleute mitzunehmen“.

