Stadtgeläut in Braunschweig: 46 Glocken läuteten auf einen Schlag

15 Minuten lang war am Donnerstag – Gründonnerstag! – wieder das große Stadtgeläut in Braunschweig zu hören. Punkt 18 Uhr ging es los. Alle 46 Glocken der Braunschweiger Innenstadt-Kirchen erklangen gleichzeitig. Dieses besondere Erlebnis ist nur zweimal im Jahr zu hören: am Vorabend zum ersten Advent und jetzt zum Gründonnerstag.

Die Braunschweiger Innenstadt hat laut der Propstei Braunschweig das zweitgrößte Stadtgeläut in Deutschland – lediglich in Frankfurt am Main gebe es vier Glocken mehr. „Die Glocken unserer acht Stadtkirchen sind klanglich aufeinander abgestimmt“, heißt es. Es beginne immer mit dem „großen Adler” in Martini, einer Glocke mit 5172 Kilogramm Gewicht, die es nicht so oft gibt – es handelt sich um die größte und tiefste der Glocken in der Innenstadt.

Wer mehr über Braunschweigs Glocken lesen möchte, erfährt einiges auf der Internetseite des Glockensachverständigen Sebastian Warmsiedler.

