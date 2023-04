Alle können sich bei Vesperkirche in Braunschweig einbringen

Zusammen essen, reden, beten, Neues erleben, zuhören – das alles können Besucherinnen und Besucher der Vesperkirche, die erstmals nach der Corona-Pandemie vom 5. bis 26. Mai wieder stattfindet. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Magnikirche. Hier gibt es nicht nur eine Kaffeebar und abends eine kostenlose Vesper-Mahlzeit, sondern auch Mitmach-Aktionen, Konzerte und Vorträge, Gospelworkshops, Lesungen, Gesprächsabende, Andachten und vieles mehr. Organisiert wird die Vesperkirche durch die Propstei Braunschweig in Kooperation mit der Diakonie im Braunschweiger Land, der Kirchengemeinde St. Magni und der Evangelischen Landeskirche.

Doch ohne Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern lässt sich das dreiwöchige Programm nicht realisieren. Mit Blick auf die Osterbotschaft appelliert Propst Lars Dedekind, dass sich jeder und jede bei der Vesperkirche nach eigenen Möglichkeiten einbringt: „Die Osterbotschaft hat Christinnen und Christen seit dem ersten Osterfest motiviert, das Wort vom Sieg des Lebens in die Welt zu tragen und sich einzusetzen für Gerechtigkeit, für Teilhabe, Frieden und Gemeinschaft.“

Es werden dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt

Auch Merle Winters, die den Einsatz der Helferinnen und Helfer koordiniert, betont, dass dringend Ehrenamtliche benötigt werden. „Wir suchen Menschen, die motiviert und flexibel sind, offen und zugewandt und die auch mal mit anfassen können.“ Aufgabe der Ehrenamtlichen werde es sein, dafür zu sorgen, „dass sich alle wohl fühlen.“

Mitmachen können Menschen jeden Alters, die das Organisationsteam für ein paar Stunden oder länger unterstützen. Beispielsweise beim Kaffee-Ausschank und an der Essensausgabe, beim Tischdienst oder beim Vor- und Nachbereiten des Programms. Bedarf besteht an Freitagen von 13.30 Uhr an, ansonsten täglich von 14.30 bis 20.30 Uhr. Bereits vor der dreiwöchigen Vesperkirche treffen sich die ehrenamtlichen Helfer, um die Gegebenheiten in der Magnikirche kennenzulernen. Darüber hinaus werden sie in Fragen der Hygiene geschult.

Darum gekümmert, dass niemand allein blieb und alle miteinander ins Gespräch kamen

Dass ein derartiges Engagement viel Freude macht, kann Heidrun Weiß bestätigen. Sie war gemeinsam mit einer Freundin als ehrenamtliche Helferin bei der letzten Vesperkirche vor der Pandemie dabei, hat Gäste begrüßt, Essen ausgegeben und für Ordnung auf den Tischen gesorgt. „Und wir haben uns darum gekümmert, dass niemand allein blieb und alle miteinander ins Gespräch kamen“, erinnert sich Heidrun Weiß. Sie wird mit ihrer Freundin auch die kommende Vesperkirche unterstützen. Denn: „Das ist zwar anstrengend, aber ich gehe glücklich nach Hause.“

Wer das Team der Vesperkirche der Propstei Braunschweig verstärken will, kann sich an Merle Winters von der Diakonie im Braunschweiger Land wenden unter der Telefonnummer (0531) 88 920-10 oder per E-Mail an die Adresse vesperkirche@diakonie-braunschweig.de.

