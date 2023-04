Betrüger geben sich in Braunschweig als Ärztin aus

Am Dienstag haben vier Braunschweiger Anrufe erhalten, in denen Betrüger versucht haben, Geld in fünfstelliger Höhe zu erhalten. Das teilt die Polizei mit. Demnach hat eine angebliche Ärztin behauptet, dass eine den Opfern nahestehende Person im Krankenhaus liegt, schwer an Covid-19 erkrankt ist und in Lebensgefahr schwebt. Die falsche Ärztin versuchte vorzugaukeln, dass ein teures Medikament helfen würde. Dafür sollten die Opfer einen Betrag in fünfstelliger Höhe bezahlen, so die Polizei.

Braunschweiger erkennen Betrugsmasche

„Alle Angerufenen erkannten die Betrugsabsicht“, schreibt die Polizei – niemand zahlte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

„Die Polizei warnt ausdrücklich davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen und rät dazu, es mit Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen zu besprechen, wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert“, heißt es abschließend.

red

