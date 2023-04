40 Tage ohne Zucker – Das Ende der Fastenzeit

Ein Blick in meinen Kühlschrank - die besagte Soßenabteilung.

26 – nein das ist nicht mein Alter. 26 ist die Anzahl der Soßen und Dips, die ich in meinem Kühlschrank in der obersten Etage lagere. Mein ganz persönliches Himmelreich – Aber dazu kommen wir später.

Noch nie habe ich diese Zeilen mit so einer Leichtigkeit und Vorfreude geschrieben wie jetzt, denn Sonntag ist Schluss. Schluss mit dem Verzicht auf freien Zucker, Schluss mit der Fastenzeit. Man hat mich gefragt, ob ich schon eine Liste habe, welche Sachen ich als erstes essen möchte. Und ja, die habe ich. Angefangen beim Osterhasen. Danach auf Platz zwei ist eine warme Scheibe Toastbrot mit Nutella und Butter (ja unter Nutella gehört Butter!).

Das Soßenparadies

Für Platz drei kommen wir wieder auf die 26 zurück, mein Himmelreich: Süßer Senf, asiatische Chilisoße, Knoblauch-Mayo, Curryketchup, dänische Remoulade, Himbeer-Vinaigrette – Das Soßenparadies. Jeder Mensch mit Verstand wird wissen, wie viel Zucker und Zusatzstoffe sich in diesen kleinen Chemiefläschchen tummeln. Und trotzdem, ein vietnamesischer Glasnudelsalat mit Erdnuss-Curry Dressing und einer leckeren Chilisoße on top, dafür gäbe ich so einiges. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mal ausmisten sollte.

Die besten Zuckerfreien Alternativen

Um nicht so zu wirken, als sei ich wieder dem Zucker-Wahn verfallen, möchte ich auch einmal auf Alternativen aufmerksam machen, die mir gut geholfen haben und die ich auch weiterhin beherzigen werde. Devise Nummer eins: Einfach selber machen. Und das klappt meist einfacher als gedacht. Mayo ist mit einem Ei, Öl, Senf und Gewürzen innerhalb von einer halben Minute fertig. Ein wertvoller Tipp, den ich bekommen habe, sind Nuss-Muse. Die enthalten nichts, außer der reinen, pürierten Nuss. Beispielsweise passt Mandelmus super zu Haferbrei mit Früchten. Mit Erdnussmus kann man leckere Salatdressings machen. Und wenn es doch mal ein Joghurt mit Geschmack werden soll, dann einfach eine überreife Banane reinpürieren. Viel Spaß beim Ausprobieren!

