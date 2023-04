Susanne Wagner hat Parkinson und Krebs – und gibt anderen Kraft

Fast 10 Jahre ist es her, dass Susanne Wagner plötzlich bemerkt, dass ein Bein nicht mehr so will wie das andere. Immer bleibt es ein Stück zurück – beim Gehen, beim Laufen, beim Radfahren, bei der Gartenarbeit.

Fast 20 Jahre ist es her, dass ein Frauenarzt bei einer Vorsorgeuntersuchung einen auffälligen Abstrich an ihrer Gebärmutter entdeckt – Susanne Wagner muss operiert werden. Damit soll es gut sein.

In der Rückschau sind dies zwei Momente im Leben der heute

57-Jährigen, die alles verändert haben. Zwei Weichenstellungen, deren Dimension sich damals nicht erahnen lässt. Heute blickt die Braunschweigerin auf eine Krankheits-, ja Leidensgeschichte, die sich in ihrer lückenlosen Chronologie wie eine Kette von Schicksalsschlägen liest, die sich einem um den Hals legt und die Luft nimmt.

Szenenwechsel ins Jahr 2014: Gerade hatte sich Susanne Wagner von dem Schrecken erholt, dass sie beim Rasenmähen fast ihren ganzen Zeigefinger verloren hat – „so etwas passiert, wenn man nicht aufpasst…“, kommentiert sie mit einem gewissen Augenzwinkern, da empfindet sie plötzlich besagte seltsame Schwäche im Bein. Natürlich schaut sie im Internet nach und wird schnell fündig: Ist das etwa Parkinson?

Schwäche im Bein – mit 48 Jahren kommt die Diagnose Parkinson

Nach einigen Arztbesuchen und verschiedenen Spezial-Untersuchungen wird ihre Vorahnung bestätigt. Es ist ein „ideopathischer Parkinson“, erklärt die Patientin, „einer, der sich über viele Jahre schleichend bemerkbar gemacht haben muss, zum Beispiel durch Geschmacks- und Geruchsverlust oder Schlafstörungen. Gemerkt habe ich damals nichts – heute schmecke und rieche ich tatsächlich wenig, und schlafen kann ich auch selten mehr als drei Stunden.“

Parkinson ist weltweit die zweithäufigste Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn schädigt. Die Folge: Bewegungsarmut, Muskelsteifheit, Zittern. Rund 300.000 bis 400.000 Deutsche leiden daran, die meisten sind älter.

Susanne Wagner ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 48 Jahre alt – eine niederschmetternde Diagnose für sie, für die ganze Familie, ihren Mann und die drei Kinder. Doch die Ehefrau und Mutter lässt sich ihren Lebensmut nicht nehmen, zieht sich nicht einmal zurück, sondern im Gegenteil: Sie geht voran. „Ich bin gleich in eine Parkinson-Selbsthilfegruppe eingetreten – mit sehr vielen älteren Betroffenen. Und als es dann auch noch Unstimmigkeiten mit der Parkinsonvereinigung gab, haben wir ohne Dachverband weitergemacht und uns eigenständig neu gegründet,“ erzählt die Braunschweigerin, die dort bis heute treibende Kraft ist. Ein Engagement, auf das wir auch schon in unserer Zeitung aufmerksam gemacht haben: Denn heute umfasst die Selbsthilfegruppe 60 Betroffene, auch sehr jung Erkrankte darunter, und es wird längst nicht mehr nur über die Krankheit geredet, sondern Susanne Wagner hat – durch Spenden finanziert – Sporttherapien wie Taiji oder therapeutisches Boxen ins Leben gerufen. Denn gute Koordination, Kraft, Beweglichkeit sind alles im Kampf gegen Parkinson.

Wenn man Susanne Wagner zuhört, klingt ihr Einsatz wie selbstverständlich: „Einige an Parkinson Erkrankte haben das Problem, sich einzugestehen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr können, müssen lernen, sich in Geduld zu üben – und auch viele Angehörige fragen mich um Rat.“ Sie hält kurz inne. „Ich habe schon immer diese soziale Ader, habe mit dem Kinderschutzbund Braunschweig und im Johanniter-Heim gearbeitet.“ Wieder eine kurze Pause. „Solange ich das kann.“

Denn – und darüber hat Susanne Wagner bisher nicht öffentlich gesprochen: Die Frau hat weitere schwere persönliche Rückschläge verkraften müssen. Sie steht auf und zeigt auf ihr Bein. Diesmal geht es aber nicht ums „Nachziehen“, sondern das Bein ist stark geschwollen. Fast doppelt so dick wie das andere. Kurz frage ich mich, warum mir das bisher gar nicht aufgefallen ist – merke aber schnell: Susanne Wagner fesselt mit ihrer Mimik und Gestik, mit ihren Augen, ihrer Lebendigkeit.

Nun aber zum Bein: Die Schwellung kommt plötzlich im Jahr 2018. Die erste Diagnose, die naheliegendste, lautet auf: Thrombose. „Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aber nichts half“, erinnert sich die Patientin – und man spürt, wie quälerisch diese Unsicherheit für sie war. „Ich konnte ja gar nicht mehr richtig laufen, und diese Schmerzen…Monate hat es gedauert, bis die Ärzte festgestellt haben, dass die Schwellung des Beines durch einen Tumor ausgelöst wurde.“ Aber damit nicht genug der bitteren Wahrheiten: Mittlerweile gehen die Mediziner wohl davon aus, dass dieser Tumor mit der erwähnten allerersten Gebärmutter-Veränderung in Zusammenhang steht.

Ab da an beginnt ein wahrer Teufelskreis: immer neue Krankenhausaufenthalte, immer neue Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen – fast durchgehend bis heute. „Als ich 2021 wieder wegen des Beines operiert wurde und eine Spendervene bekommen sollte, damit das Blut besser durchfließt, dachte ich, ich sterbe. Ich lag auf der Intensivstation und wusste nicht mehr, was real ist und was nicht, hatte Halluzinationen.“ Aber auch davon hat sich Susanne Wagner nicht unterkriegen lassen. Genauso wenig wie von den Knochenmetastasen, die sich in ihrem Körper ausbreiten und sie zurzeit erneut zu einer Chemo- und Immuntherapie zwingen.

Nüchtern sagt sie: „Lange habe ich gedacht, das geht schon wieder weg. Aber mein Krebs ist nicht heilbar – und die Therapie diesmal sehr hart.“ Trotzdem schwärmt diese Frau von ihrem heimischen Garten und dem geliebten Familienhund, mit dem sie, wann immer es geht, per Fahrrad unterwegs ist. Sie freut sich schon jetzt auf die Hängematte im Grünen – mit Musik. Sie plant den nächsten Dänemark-Urlaub. Wenn sie mal wieder nicht schlafen kann, dann strickt, näht und arbeitet sie für ihren Verein – „nachts ist geschenkte Zeit, man muss es nur positiv sehen“. Und stolz erzählt sie von ihren drei Kindern und so liebevoll von ihrem Mann, der ihr in all den Jahren zur Seite steht.

Mehr zum Thema Krebs lesen Sie hier:

In mir hämmern Fragen wie: Wie schafft es diese Frau, so wenig mit ihrem Schicksal zu hadern, das an der einen oder anderen „Wegkreuzung“ durchaus hätte anders verlaufen können? Wie schafft sie es, so stark zu sein? Und so positiv? Ich höre ihr weiter zu und verstehe langsam: Susanne Wagner hat akzeptiert, was das Leben für sie vorgesehen hat. Und sie macht das Beste draus. Deshalb klagt sie nicht – und klagt auch nicht an. Deshalb strahlt sie so viel Energie aus. Deshalb beeindruckt sie so. Berührt. Macht Mut. Gibt Zuversicht. Und ist und bleibt dabei eine von uns.

Wer Kontakt zu der Parkinson-Selbsthilfegruppe aufnehmen möchte, wendet sich bitte gern an: „info@pajubs.de“.

INFOS ZUR NEUEN PORTRÄTREIHE

Die Welt macht es uns gerade nicht leicht, fröhlich, optimistisch und gelassen in die Zukunft zu blicken: Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, der Klimawandel – und dazu immer neue kleine und große Katastrophen. Viele Menschen sind einfach erschöpft von der Nachrichtenlage, fühlen sich gestresst und überfordert, auch medienmüde.

An dieser Stelle wollen wir mit unserer neuen Porträt-Reihe „Mit.Menschen” – eine:r aus einer Million” ansetzen. Wir wollen Geschichten erzählen von ganz normalen Menschen, die doch im Alltäglichen das Besondere leben. Menschen mit Herz, die zu den gut einer Million Einwohnern und Einwohnerinnen unserer Region gehören. Wir wollen mit ihnen zum Nachdenken anregen, zum Innehalten, Inspirieren und hier und da „Erden” – das Ganze im Digitalen unterlegt mit Bilderstrecken.

Zum Auftakt berichten wir über die Braunschweigerin Susanne Wagner, die ihr schweres gesundheitliches Schicksal seit vielen Jahren nicht nur mit großer Fassung trägt, sondern auch den Blick auf das Positive nicht verliert, mehr noch vielen anderen Menschen Kraft und Zuversicht gibt.

Wenn auch Sie Menschen kennen, egal ob ganz jung oder ganz alt, die besonders sind und Besonderes draus machen, die tatkräftig ihr Leben meistern, die durch ihr Wirken inspirieren oder auch Hoffnung stiften, dann schreiben Sie mir gern per Mail an Kerstin.loehr@funkemedien.de. Wir freuen uns über jede Anregung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de