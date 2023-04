Braunschweig: Dieb rennt mit davon – Mann will ihn aufhalten

Braunschweig. Die Polizei Braunschweig sucht nach einem Mann, der sich am Montag auf dem Bohlweg einem Dieb in den Weg gestellt hat und zu Boden gestürzt ist.

Am frühen Montagabend ist es in einem Bekleidungsgeschäft am Damm zu einem Ladendiebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollten zwei Ladendetektive einen 31-jährigen Dieb festhalten. Der riss sich laut Mitteilung los und ergriff die Flucht. Auf dem Bohlweg stellte sich ein bislang Unbekannter in den Weg des Täters, so die Polizei. Er sei von dem 31-Jährigen angegangen worden und sei rückwärts zu Boden gestürzt. „Kurz darauf konnte der Dieb von den Ladendetektiven in Höhe der Kuhstraße gestellt werden“, schreibt die Polizei. Die leitete ein Strafverfahren ein und sprach dem Mann einen Platzverweis aus.

Bohlweg: Polizei sucht nach Mann

„Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der von dem Dieb auf seiner Flucht angegangen wurde“, heißt es im Bericht. Der Mann soll zirka 20 Jahre alt sein. Er habe eine Mütze und Brille getragen. Hinweise: 0531 4763115.

