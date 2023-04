Braunschweig. In Stöckheim, Querum und Rüningen sind zu Freitag in drei Einrichtungen vor allem Elektronikgeräte gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Gewaltsam verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu Jugendzentren in Stöckheim und Querum sowie einer Kita in Rüningen.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in drei Einrichtungen in Braunschweig eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Jugendzentren in Stöckheim und Querum sowie eine Kindertagesstätte in Rüningen betroffen.

Demnach wurde in Stöckheim ein Fenster des Jugendzentrums eingeschlagen. Dort durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen, so die Polizei. Außerdem hätten sie sich Zutritt in die die angrenzenden Räumlichkeiten der Raabeschule verschafft, wo weitere Schränke durchsucht wurden. Die Täter entwendeten Spielkonsolen.

Unbekannte brechen in Braunschweiger Jugendzentren und Kita ein

In Querum begaben sich Unbekannte laut Polizei auf den Innenhof eines Jugendzentrums und öffneten gewaltsam Türen. „Sie verwüsteten die Räume und durchwühlten diverse Schränke, bevor sie mehrere Elektronikgeräte sowie Süßwaren entwendeten“, heißt es in der Mitteilung.

Auch in Rüningen sei es zum Einbruch gekommen. Die Polizei schreibt, dass Unbekannte eine Kindertagesstätte in Gruppen- und Lagerräumen, im Büro und in der Küche durchsuchten. Die Unbekannten stahlen Elektronikgeräte wie etwa Musikboxen.

„Die Polizei sicherte an allen drei Tatorten Spuren und hat Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

