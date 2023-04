In unserer Region, insbesondere im Harz, lässt der Frühling weiter auf sich warten. An Ostern werden die Temperaturen zwar knapp zweistellig, in der Nacht bleibt es frostig, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

Wettervorhersage Osterwetter in Region Braunschweig: Frühling fühlt sich anders an

Frühlingsgefühle an Weihnachten. Und jetzt? Frostbeulen zu Ostern? Schon der März machte, was er will. Auch der April zeigte sich zu Beginn ebenfalls von seiner wechselhaften Seite.

Dabei beginnt die Karwoche eisig. Bis zu den Feiertagen an Ostern wird es tendenziell wärmer. „Frühling fühlt sich aber anders an“, sagt Dr. Olaf Schulze vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber unserer Zeitung. Er bezeichnet die Wetterlage in unserer Region als stabil. Sie werde durch den hohen Luftdruck in Skandinavien und einem weiter kalten Luftstrom aus dem Nordosten Europas geprägt. „Insbesondere der Wind von dort lässt die Temperaturen gefühlt noch kälter erscheinen als sie sind.“

Schulze sagt, Ostersonntag könnte das Thermometer in der Region Braunschweig zwischen 10 und 12 Grad anzeigen. „Danach sind auch noch ein paar Grad mehr drin. Dabei ist und bleibt es wechselhaft. Dichte Bewölkung, windig, kein Dauerregen, aber ab und an Schauer“, so fasst Schulze die Wetterlage zusammen, die sich absehbar auch die nächsten 10 bis 15 Tage so darstellen werde. „Alles steht noch unter Vorbehalt, denn Prognosen von mehr als fünf Tagen im Voraus sind immer etwas Lotterie.“

Auf dem Brocken weiter Schnee möglich

Für den Harz sieht Schulze eine vergleichbare Entwicklung, aber auf deutlich niedrigerem Temperaturniveau. „In Hochlagen wie auf dem Brocken kann Niederschlag auch nochmal zu Schnee werden.“ Im Flachland käme dieser dann als Regen runter.

Dabei blieben laut DWD die Nächte frostig. „Nachts und in den Morgenstunden ist Bodenfrost möglich“, so Schulze, der ebenfalls wie der ADAC Niedersachsen Autofahrern rät, den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen noch etwas hinauszuzögern.

ADAC: Winterreifen machen noch Sinn

Der Autofahrerverband hat nach eigenen Angaben keine vermehrten Anfragen von Kunden, die wissen wollten, ob ein Räderwechsel aktuell schon Sinn mache. Eine Sprecherin erklärte gegenüber Zeitung, unter 7 Grad sollten Winterreifen aufgezogen bleiben. Dabei gebe es keine Winterreifenpflicht in Deutschland, die sich an einem bestimmten Datum orientiere. Es gelte eine situative Winterreifenpflicht. „Das heißt, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen aufgezogen sein müssen: also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte.“

