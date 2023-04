Blaulicht Braunschweig Lessingplatz: Transporter kracht in Autos – 30.000 Euro Schaden

Rund 30.000 Euro Schaden sind am Samstagmorgen bei einem Unfall entstanden.

Braunschweig. In Braunschweig ist es am Samstagmorgen auf dem Lessingplatz zu einem Unfall gekommen. Ein Mann war mit 1,7 Promille am Steuer.