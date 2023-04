A2: Braunschweig-Ost ab Mittwochabend gesperrt

Die Ausfahrt an der A2 Anschlussstelle Braunschweig-Ost wird in Fahrtrichtung Hannover in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gesperrt werden, teilt die Autobahn GmbH mit. Dort sollen Gebrauchsschäden beseitigt werden. Auf der Autobahn selbst ist die Fahrbahn dort in Richtung Hannover nur auf einer Spur freigegeben. Die Durchfahrtsbreite wird vier Meter betragen, es wird Tempo 80 gefahren.

Anschlussstelle Braunschweig-Ost wird gesperrt

Eine Umleitung wird ausgeschildert – der Verkehr wird über die Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen geführt.

red

