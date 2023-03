Braunschweig. Parfüm am Donnerstag, Spielzeug am Freitag – und das im selben Drogeriemarkt in Rühme. Die Polizei Braunschweig ermittelt nun zu den Dieben.

Polizei Braunschweig Diebstahl in Rühme – Gleich zwei Mal schlugen die Täter zu

In der vergangenen Woche haben Unbekannte gleich zwei Mal in einem Drogeriemarkt in Rühme zugeschlagen und Waren gestohlen.

Die erste Tat geschah am Donnerstagnachmittag. Die Diebe lenkten einen Mitarbeiter zunächst ab, sodass währenddessen insgesamt vier Parfüms ausgepackt und gestohlen werden konnten, ohne dass die Diebstahlsicherung anschlug. Der Schaden beläuft sich auf eine untere dreistellige Summe.

Am Folgetag kam es hier erneut zu einem Diebstahl. Diesmal stahlen Diebe eine Vielzahl von Spielwaren in Höhe einer unteren vierstelligen Summe. Erst später stellten die Mitarbeiter fest, dass diese fehlten. Am Samstag wurde seitens der Firma Strafanzeige erstattet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

