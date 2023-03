Unbekannte dringen in Leiferder Schule und Kita ein

Leiferde. In Leiferde haben sich Einbrecher an einer Grundschule, Kita und dem Schützenheim zu schaffen gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu mehreren Einbrüchen ist es in der Nacht zu Dienstag in Leiferde gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte in die Grundschule in der Lüdersstraße eingebrochen. Dort durchwühlten sie Räume und Schränke. Ebenfalls betroffen in der Lüdersstraße ist eine Kindertagesstätte. Auch dort durchsuchten die Täter die Räume.

Unbekannte Einbrecher haben es auf Leiferder Gebäude abgesehen

Beim Versuch geblieben ist es am Leiferder Schützenheim – dort hatten die Täter keinen Erfolg beim Einbrechen.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Wie hoch der Schaden ist, teilt die Polizei nicht mit. Was die Täter entwendet haben, sei bisher nicht bekannt. Hinweise: 0531 4762516.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de