Stau auf der A2: Lkw krachen bei Braunschweig ineinander

Braunschweig. Am Dienstagmittag ist es auf der A2 in Richtung Braunschweig zum Lkw-Unfall gekommen. Der Verkehr staut sich zeitweise auf bis zu fünf Kilometer.

Geduld haben müssen Autofahrer am Dienstagmittag auf der A2 in Richtung Braunschweig.

Zum Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der A2 bei Braunschweig gekommen. Gekracht hat es zwischen zwei Lkw in Richtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Flughafen.

Lkw-Unfall bei Braunschweig sorgt für A2-Stau in Richtung Braunschweig

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die Feuerwehr rückte ebenfalls aus. Betriebsstoffe waren jedoch nicht ausgelaufen.

Auf der Autobahn in Höhe Flughafen ist momentan nur ein Streifen in Richtung Braunschweig befahrbar. Der Verkehr staut sich auf bis zu fünf Kilometer (Stand: 14 Uhr). Die Bergungsarbeiten dauern an.

