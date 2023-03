Falscher Alarm Braunschweig: Vergessene Tasche kein Sprengstoff

Braunschweig. Am Samstag wurde die Polizei Braunschweig wegen eines Sprengstoffverdachts zum Hauptbahnhof gerufen. Eine herrenlose Tasche stand in einem Reisebus.

Nachdem die Fahrgäste am Samstag eine zurückgelassene Tasche in ihrem Reisebus am Braunschweiger Hauptbahnhof entdeckt hatten, wählten sie den Notruf. Sie vermuteten, dass in den Taschen gefährliche Gegenstände zurückgelassen worden sein könnten.

Daraufhin räumte die Polizei Braunschweig den Bereich der Bussteige am Vorplatz des Braunschweiger Hauptbahnhofs.

Nachdem die Fahrgäste und umstehende Personen den Bereich verlassen hatten und weitere Linienbusse entfernt wurden, konnte durch einen Diensthund der Polizei festgestellt werden, dass sich keine sprengstoffhaltigen Substanzen in den Taschen befanden. Im Gepäck befanden sich lediglich persönliche Gegenstände.

Im Anschluss fand die Polizei die 19-jährige Besitzerin. Sie hat ihr Handgepäck versehentlich im Bus stehen gelassen. Ein strafbares Verhalten konnte nicht festgestellt werden.

