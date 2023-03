Braunschweig: Samstag ist die Zeit der blauen Frösche

Rangerin Anke Kätzel ist sich ziemlich sicher, dass es an diesem Wochenende wieder ein spektakuläres Naturschauspiel im Naturschutzgebiet Riddagshausen geben wird: Die Zeit der blauen (Moor-)Frösche!

Blaue Moorfrösche im im Naturschutzgebiet Riddagshausen

Und das bedeutet eigentlich immer großen Andrang von Spaziergängern und Fahrrad-Ausflüglern auf dem Naturerlebnispfad: „Zu beobachten sind die Tiere am besten an der Libellen- und die Amphibienstation“, verrät Kätzel. Beide Stationen liegen an der verlängerten Lindenallee, die von Schapen aus zum Gasthaus Schäfers Ruh führt. Wer die Moorfrösche sehen will, muss dem Weg in Richtung Süden folgen. An beiden Stationen sind Stege in die Natur gebaut, denn trotz aller Frosch-Farbspiele gilt die Regel: Wege dürfen im Naturschutzgebiet nicht verlassen werden.

Naturfreunde sollten unbedingt ein Fernglas mitnehmen, Hobbyfotografen ein starkes Teleobjektiv, denn die normalerweise unauffällig braun gefärbten Männchen sind nur bis zu sieben Zentimeter groß. Die Amphibien leben in den Auwäldern, doch in den ersten warmen Tagen Mitte bis Ende März suchen sie flache Gewässer auf, um dort mit leisem Blubb-Geräusch nach Weibchen zu rufen und sich zu paaren.

Es braucht Nachttemperaturen von mindestens fünf Grad, damit die männlichen Frösche in Stimmung geraten und so auffällig blau werden. Deshalb, vermutet Kätzel, dürfte es für das besondere Schauspiel am Freitag noch zu früh sein.

