Achtung Betrug – Falsche Stadtwerker in Braunschweig unterwegs

Braunschweig. BS Energy und BS Netz warnen: Unbekannte geben sich in Braunschweig als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Woran man die Betrüger erkennt.

BS Energy und der Braunschweiger Verteilnetzbetreiber BS Netz warnen die Braunschweiger vor Betrügern. Derzeit geben sich in Braunschweig laut der Unternehmen Unbekannte als Stadtwerker aus und versuchen, telefonisch Termine für einen Zählerwechsel zu vereinbaren. Die Anrufer drängen zur Herausgabe persönlicher Daten wie Kundennummer oder Zählerstand.

BS Energy und der Braunschweiger Verteilnetzbetreiber BS Netz weisen darauf hin, dass es sich dabei um keine Mitarbeitenden der genannten Unternehmen handelt.

Wenn Kunden Zweifel an der Identität eines Mitarbeiters haben, sollten sie sich an die BS Netz Service-Hotline (0531) 383-4444 wenden. Handelt es sich tatsächlich um einen Betrugsversuch, sollte umgehend die Polizei Braunschweig informiert werden.

Kunden erkennen die echten Mitarbeiter der BS Energy Gruppe an folgenden Merkmalen: An dem Logo von BS Energy, BS Netz oder SEBS, das der Mitarbeiter auf seiner Arbeitskleidung trägt und an dem Betriebsausweis von BS Energy, BS Netz oder SEBS, den der Mitarbeiter bei sich trägt.

