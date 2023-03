Unbekannter tritt in Braunschweig Außenspiegel von Autos ab

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 4.30 Uhr, ist es in Braunschweig in den frühen Morgenstunden zu insgesamt drei Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Dabei beobachteten Zeugen einen jungen Mann auf der Hermann-von-Vechelde-Straße, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. Bei den Fahrzeugen der Marken Opel und Daimler-Benz zerstörten der oder die Täter jeweils die rechten Außenspiegel. Trotz einer sofortigen Fahndung mehrerer Streifenwagen konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Montagmorgen auffällige Beobachtungen gemacht haben und weitere Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Die Person wird wie folgt beschrieben: 17 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, sehr dünn, dunkle Bekleidung. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 4763515.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de