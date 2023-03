Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Mehrere Kilometer Stau

Braunschweig. Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover ist es nahe der Ausfahrt Flughafen zu einem Unfall gekommen: Bis zu 40 Minuten Verspätung.

Zwei von drei Spuren mussten auf der A2 bei Braunschweig am Montagnachmittag gesperrt werden. (Symbolbild)

Auf der A2 bei Braunschweig ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei in Braunschweig bestätigt hat sich der Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Flughafen in Fahrtrichtung Hannover gegen 17 Uhr ereignet.

Mehrere Kilometer Stau bei Braunschweig

Zur Stunde komme es zu mehreren Kilometern Stau mit bis zu 40 Minuten Verzögerung. Zur Unfallaufnahme seien zwei von drei Spuren gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

red

