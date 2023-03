Unfall auf der A39 bei Rautheim – Autofahrer leicht verletzt

Braunschweig. Am Freitagabend hat es auf der A39 Braunschweig Richtung Wolfsburg einen Unfall gegeben. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.

Am Freitagabend um 19 Uhr ist es auf der A39 Braunschweig Richtung Wolfsburg zwischen Braunschweig-Rautheim und Sickte zu einem Unfall gekommen. Beteiligt war daran lediglich ein Auto. Der Fahrer ist leicht verletzt.

Laut der Autobahnpolizei sind die Bergungsarbeiten in vollem Gange. Der rechte Fahrstreifen ist noch gesperrt. Da der Unfall zum Glück nicht so schlimm war, sollte die Sperrung bald wieder aufgehoben werden, so die Autobahnpolizei.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

