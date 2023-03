Mehrere Einbrüche in Braunschweig

In Braunschweig ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu zwei Fällen von Einbruchdiebstahl gekommen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Unbekannte seien in einem Fall in ein Café am Theaterwall eingedrungen. Bei einem weiteren Einbruch verschafften sich die Täter Zugang in eine Druckerei. Insgesamt sei Schaden im vierstelligen Bereich entstanden.

Einbruch in Café am Braunschweiger Theaterwall

Demnach sollen Mitarbeiter eines Cafés am Theaterwall am frühen Mittwochmorgen, 8. März, festgestellt haben, dass zur Nachtzeit in die Räumlichkeiten der Lokalität eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang durch eine Nebentür zu den Geschäftsräumen und durchwühlten diese. Im Verkaufsraum fanden die Mitarbeiter aufgebrochene Geldkassetten. Es fehlte Bargeld in vierstelliger Höhe.

Druckerei in Braunschweig aufgebrochen und bestohlen

Ebenfalls in den Morgenstunden des Mittwochs stellte eine Angestellte eines Druckerei-Geschäftes am Hagenring fest, dass eingebrochen worden war. Auch öffneten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür mit Gewalt. Anschließend durchwühlten sie Räumlichkeiten der Geschäftsräume. Den Ermittlern zufolge fehlt Bargeld in dreistelliger Höhe.

In beiden Fällen wurden die Tatorte durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen. Spuren wurden gesichert und Strafanzeigen gefertigt.

