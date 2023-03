Täter brechen in Querum nachts fünf Fahrzeuge auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Dibbesdorfer Straße in Querum insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Die betroffenen Fahrzeuge parkten am Straßenrand der Dibbesdorfer Straße zwischen der Osnabrückstraße und Moorkamp.

Diebe durchwühlen Fahrzeuge in Querum

Die Unbekannten schlugen die Beifahrerfenster ein, wodurch sie ins Innere der Fahrzeuge gelangten. Daraufhin durchwühlten die Täter die Fahrzeuge. Durch den Kriminaldauerdienst der Polizei wurden die Tatorte aufgenommen, Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt, schreibt die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst bittet nun um Hinweise unter 0531 4762516.

red

