Wie viele Oscars würden Sie Steven Spielberg geben?

Es wird spannend. Wie viele Oscars wird Steven Spielberg mit „Die Fabelmans“ am 12. März in Los Angeles einsacken? Für sieben ist er nominiert, darunter in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Hauptdarstellerin“ und „Beste Regie“. Wir zeigen das autobiografisch inspirierte Familiendrama am Mittwoch, 8. März, als BZ-Filmpremiere im Astor-Kino – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Leider ist uns bei der letzten Ankündigung ein Fehler durchgerutscht: Der Film beginnt wegen seiner Überlänge (151 Minuten) bereits um 19.30 Uhr.

Steven Spielberg (76) hat nicht nur mit „Der Weiße Hai“ und „E.T. – der Außerirdische“ Kinogeschichte geschrieben. Foto: Charles Sykes / dpa

Der Film thematisiert unter anderem das Erweckungserlebnis des Steven Spielberg als Regisseur. Als sein Alter Ego, der kleine Sammy Fabelman, von seinen Eltern Burt und Mitzi das erste Mal ins Kino mitgenommen wird, hinterlässt dies einen bleibenden Eindruck. Die Bilder verängstigen wie faszinieren den Jungen. Wie funktioniert das da oben auf der großen Leinwand? Wie gelingt es, die Menschen zum Staunen und zum Träumen zu bekommen? Sammy probiert sich zunächst mit der Kamera seines Vater aus. Es dauert nicht lange, und er ist mit ihr förmlich verwachsen.

Doch durch die Kameralinse wird er auch auf die Probleme aufmerksam, die zwischen seinen Eltern schwelen. Als die Familie aufgrund eines neues Jobs des Vaters erneut umziehen muss, sind die Schwierigkeiten nicht mehr zu unterdrücken.

Steven Spielberg wurde wie der kleine Sammy durch Cecil B. DeMilles Zirkusspektakel „Die größte Schau der Welt“ für den Film entflammt. Dessen Karriere ist beispiellos. Mit dem extrem spannenden Fernsehfilm „Duell“ nahm sie 1971 ihren Anfang. Darin beschreibt der Regisseur eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd, bei der ein harmloser Handelsvertreter in seinem Wagen auf einem Highway quer durch die kalifornische Wüste von einem aggressiven Truckfahrer verfolgt wird. Ein Thriller, der noch heute das Blut in den Adern gefrieren lässt.

