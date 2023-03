Baumesse Braunschweig: Wer will Bauen, Renovieren, Aufhübschen?

Braunschweig. In der Milleniumhalle präsentiert sich am Wochenende die regionale Bau-Branche. Dabei geht es um Energieeffizienz, Finanzierungen und vieles mehr.

Wer neu bauen will, renovieren möchte oder die Verschönerung seiner eigenen vier Wände plant, kann sich vom 10. bis 12. März auf der „Baumesse Braunschweig“ informieren und beraten lassen. Die Messe findet von Freitag bis Sonntag im Millenium-Event-Center am Madamenweg statt. Veranstalter ist die BaumesseE GmbH mit Sitz in Münster, die bundesweit Baumessen ausrichtet.

Dem Unternehmen zufolge waren zur ersten Auflage der Messe in Braunschweig im Jahr 2020 mehr als 8000 Besucher gekommen – ein großer Erfolg, heißt es. Nun also die Fortsetzung. „Von den vielfältigen Angeboten der Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen aus der Baubranche profitieren die Besucherinnen und Besucher ganz besonders“, so der Veranstalter. „Nahezu alle Sparten sind mit mehreren Anbietern vertreten. Es besteht also die Möglichkeit, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen.“

Vom Fertighausanbieter bis zum Installateursbetrieb

Einen besonderen Schwerpunkt bilden demnach Betriebe, die Lösungen für den sparsameren und effizienteren Umgang mit Energie anbieten. Die Angebotspalette reiche von Solaranlagen über Wärmepumpen bis hin zur Wärmedämmung. Darüber hinaus soll es Informationen zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und zur Baufinanzierung allgemein geben.

Umfangreich sei außerdem das Angebot für Häuslebauer. „Wer einen Neubau ins Auge fasst, findet verschiedene Anbieter von Fertig- und Massivhäusern, aber auch klassische Bauunternehmungen“, so die BaumesseE GmbH. „Hinzu kommen die zugehörigen Gewerke wie Türen- und Fensterbauer und Installateursbetriebe. Selbst für die spätere Einfriedung des Grundstücks können sich die Messe-Gäste bereits ihre Lieblingszäune aussuchen.“

Baumesse in Braunschweig bietet auch Vorträge an

Bei mehreren kostenfreien Vorträgen geben zudem Fachleute an allen drei Tagen einen Einblick in die aktuellen Trends der Bau-Branche. Dabei gehe es unter anderem um die Installation von Photovoltaikanlagen sowie um barrierefreie und fugenlose Bäder und Innenräume.

Geöffnet ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro (bis 16 Jahre frei). Infos: www.baumesse.de/braunschweig

