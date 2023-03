Spende Avatar hilft krebskranken Kindern, am Unterricht teilzunehmen

Aus dem Sonderfonds der Belegschaftsspende erhielt jetzt der Braunschweiger Verein „Weggefährten – Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig“ 2999 Euro für die Anschaffung eines Avatars. Mit Hilfe dieses modernen Geräts können Kinder, die sich aufgrund ihrer Krebs-Behandlung in Isolation befinden, aktiv am Schulunterricht teilnehmen.

Der kleine Avatar sitzt an ihrer Stelle im Unterricht und überträgt den Unterricht direkt ins Krankenzimmer. Die jungen Schüler können den Avatar mithilfe einer App bedienen und sind in der Lage, so eine Meldefunktion zu steuern, den Kopf zu drehen, aber auch Stimmungen über die Mimik auszudrücken. Der Avatar ist eine Erfindung eines jungen norwegischen Start-up-Unternehmens.

Der Avatar soll ein wenig Normalität und soziale Teilhabe ermöglichen

Ralf Witte, Personalwesen, sagt: „Es ist beeindruckend, was die Technik ermöglicht. Volkswagen freut sich, mit der Spende aus dem Sonderfonds schwer kranken jungen Patienten ein kleines Stück Normalität und soziale Teilhabe zu ermöglichen.“

Alexander Biebel, Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats, ergänzt: „Soziale Verantwortung hört bei schweren Erkrankungen nicht auf. Volkswagen hat sich zum Ziel gesetzt, aktive Hilfe zu leisten. Dies ist mit diesem Avatar gut gelungen.“

Der Elternverein „Weggefährten“ bietet Hilfe und Unterstützung für krebskranke Kinder und ihre Familien, die in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums Braunschweig therapiert werden. Er wurde im September 2002 von betroffenen Eltern gegründet. Weitere Infos gibt es unter www.weggefaehrten-bs.de.

