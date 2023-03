Auch im Braunschweiger Dom gibt es am zweiten Sonntag der Fastenzeit eine Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen in Äthiopien.

Kirche in Braunschweig Braunschweiger bitten und beten für Christen in Äthiopien

Seit 2010 ruft die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Passionssonntag Reminiszere, dem zweiten Sonntag der Fastenzeit, Kirchen und Gemeinden dazu auf, Fürbitten für verfolgte Christen zu halten und sich auch auf andere Weise für sie einzusetzen. In diesem Jahr steht Äthiopien im Fokus. Sabine Dreßler vom Referat für Menschenrechte, Migration und Integration der EKD predigt dazu am Sonntag, 5. März, im 10-Uhr-Gottesdienst im Dom.

Äthiopien sei eines der Länder mit der ältesten christlichen Tradition, so die EKD in einer Publikation zum Thema. Zahlreiche Unesco-Weltkulturerbestätten zeugten von einer langen Geschichte und reicher Kultur. Doch Äthiopien sei auch ein von Naturkatastrophen, Hunger und Kriegen gezeichnetes Land. Und ein Land, in dem Christen immer wieder gegen ihre Glaubensgeschwister kämpften und dabei auch nicht davor zurückschreckten, bedeutende religiöse Stätten zu zerstören.

Seit November 2020 herrsche Krieg in der Region Tigray im Norden Äthiopiens. 2,5 Millionen Menschen seien aus diesem Landesteil geflohen. Hilfslieferungen erreichten die Region nicht mehr; die Menschen dort hungerten; wichtige Kirchen und Klöster, die in Äthiopien eng mit dem Leben der Menschen verbunden seien, würden zerstört und ausgeraubt. Zu diesem und ähnlichen immer wieder aufflammenden Konflikten im Land komme derzeit die schwerste Hungerkatastrophe seit Jahrzehnten hinzu. 18 Millionen Menschen seien vom Hunger bedroht. Die durch den Ukrainekrieg ausbleibenden Weizenlieferungen verschärften die Situation weiter.

Im Gottesdienst werden u.a. auch Dompredigerin Cornelia Götz, die Kurrenden I-II der Braunschweiger Domsingschule unter Leitung von Kantor Witold Dulski mitwirken. An der Orgel: Kantorin Elke Lindemann.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

acr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de