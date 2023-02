Starfotograf kommt zu Gast nach Braunschweig

Braunschweig. Starfotograf Guido Karp kommt auf seiner „Princess for one day“-Tour nach Braunschweig. Wo man sich für das professionelle Fotoshooting anmelden kann.

Fotograf Guido Karp in seinem mobilen Fotostudio. Auch Babette Goldbach nahm an einem der fünf Workshops teil und ließ sich nach dem Profistyling von Karp fotografieren. Nun ist der Fotograf wieder in Braunschweig zu Gast.

„Princess for one day“ lautet die „20 Jahre Jubiläumstour“ von Starfotograf Guido Karp, die am Mittwoch, 8. März, in das Best Western Hotel Seminarius, Hauptstraße 48b, kommen wird. Die Teilnehmer werden von Top-Haar- und Makeup-Stylisten für ein Fotoshooting mit Karp vorbereitet.

Der Fotograf hat bereits Stars wie Madonna oder Helene Fischer abgelichtet und verspricht von dem Event in der Ankündigung: „Vorher schön, nachher noch schöner! Am Ende geht jede Besucherin mit dem Foto ihres Lebens nach Hause.“ Das Shooting dauert drei Stunden mit vorherigem Sektempfang und dem individuellen Look durch das Styling Team.

„Das Interesse am Event ist groß“, verrät Karp, der sein Hauptstudio in Los Angeles betreibt. „Aber das überrascht uns auch nicht, denn die Braunschweigerinnen verfügen einen guten Geschmack und ausgeprägten Schönheitssinn.“ Die Teilnahme kostet 169 Euro. Tickets gibt es unter www.princess4oneday.com.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de