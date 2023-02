Braunschweig: Neues Café/Restaurant eröffnet demnächst am Bohlweg

Braunschweig. Das Café/Restaurant „Stadtkind“ eröffnet an Stelle des „Arcachon“ am Braunschweiger Bohlweg. Das Konzept ist eine bunte Mischung.

Lange ist es noch nicht her, dass das Café/Bistro „Arcachon“ am Bohlweg seine Türen schloss. Doch auf der Baustelle dort tut sich schon seit längerem etwas. Damit würde sich ein weiterer Leerstand in prominenter Innenstadtlage mit Leben füllen. Ein Plakat am Bauzaun deutet nun an, was hier entsteht: Ein neues Café/Bar/Restaurant mit dem Namen „Stadtkind“. Das Restaurant will einen bunten Mix anbieten: Von herzhaft bis süß, von gesund bis ungesund, so schreiben es die Betreiber auf der Webseite.

Die Macherinnen und Macher hinter „Stadtkind“ sind in Braunschweig kein unbeschriebenes Blatt: Dahinter stehen Katharina Wallner und Michael Kraft, die bereits das Restaurant „Braunschweiger Parlament“ und das Grill-Restaurant/Bar „Liebeskuh“ betreiben, sowie Egezona Mehmeti aus dem „Liebeskuh“-Team. Da es sich um Braunschweiger Gastronomen handelt, würde nicht die nächste Kette, sondern ein inhabergeführtes Restaurant an den Bohlweg ziehen.

Der Fokus bei den Speisen liegt ihnen zufolge auf Essen zum Teilen: gemischte Frühstücksplatten, Vorspeisenteller oder Snackplatten, die zum Getränk serviert werden können. Die Teller sollen sich die Gäste selbst zusammenstellen können. Dabei will das „Stadtkind“ auf saisonale Produkte von Bauern und Bäckern aus der Region setzen. „Bei uns gibt’s Modern und Alt in Neuauflage“, so die Betreiber auf der Webseite.

„Stadtkind“ soll sich an Gewohnheiten vielbeschäftigter Städter anpassen

Das Café/Restaurant will mit seinem Konzept dem Namen entsprechend den Gewohnheiten der Stadtbewohner gerecht werden, egal ob mit dem Kaffee und Frühstück zum Mitnehmen auf dem Weg zur Arbeit, dem Pausensnack oder alkoholischen Getränken zum Anstoßen am Abend. Die genaue Karte sei noch in Arbeit, heißt es. Um sie zusammenzustellen laden die Betreiber ihre zukünftigen Gäste zu einem Probeessen auf der Baustelle ein. Inspiration holte sich das Team um Wallner, Kraft und Mehmeti außerdem aus Hamburg. Dort besuchten sie hippe Restaurants und Bistros in der Hafencity und dem Karolinenviertel.

Bis zur Eröffnung – ein genaues Datum ist noch unklar – gibt für die Betreiber auch abseits des Kulinarischen noch einiges zu tun: Das „Stadtkind“ soll eine neue Fassade, eine neue Heizungsanlage und neue Fenster bekommen. „Sämtliche Technik ist bestellt und die Handwerker sind fleißig am Werkeln“, heißt es auf der Webseite.

