Braunschweig. Der Unbekannte verschaffte sich im Östlichen Ringgebiet Zugang zu dem Haus in der Karlstraße. Auch eine Kindertagesstätte war betroffen.

In Braunschweig ist ein Unbekannter in ein Kulturzentrum eingebrochen.

Polizei Braunschweig Einbruch in Braunschweiger Kulturzentrum – Tat in Sonntagnacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter im Östlichen Ringgebiet in ein Kulturzentrum in der Karlstraße eingebrochen. Der betrat laut Polizei zunächst eine Tiefgarage und verschaffte sich über eine Notausgangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort betrat er auch unter Einwirkung von Gewalt mehrere Räume und durchsuchte Schränke und Schubladen. Anschließend verschaffte sich der Unbekannte zusätzlich Zugang zu einer angrenzenden Kindertagesstätte und durchsuchte diese nach potenziellem Diebesgut.

Der unbekannte Täter beschädigte bei seinem Einbruch diverses Mobiliar und erlangte mehrere Wertgegenstände im Wert einer bislang nicht bekannten Höhe. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige.

red

