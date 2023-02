Braunschweig. Die Galerie Jaeschke lädt zur Vernissage ein. Die Werke sind farbenfroh und abstrakt. Der Künstler erklärt, was er damit ausdrücken will.

Etwa eine Viertelmillion Menschen leben in Braunschweig. Damit ist sie die zweitgrößte Stadt Niedersachsens.

Galerie Jaeschke Cevin Parker zeigt seine Malereien in Braunschweig

Im März zeigt der in Berlin lebende und international agierende Künstler Cevin Parker eine Auswahl seiner farbenfrohen Werke in der Braunschweiger Galerie Jaeschke. Die Ausstellung trägt den Titel „Dreamland“. „Parker nutzt die Farbe als emotionales Ausdrucksmittel“, heißt es in einer Pressemitteilung der Galerie. „Die Vorbilder der amerikanischen Farbfeld-Kunst der 50er-60er-Jahre dienen als Inspirationsquelle für seine abstrakten und impulsiven Gemälde.“

Parker präge seine Leinwände durch geschichtete Sprühfarbe und schaffe so eine starke Hintergrundtextur, die dem, nur scheinbar zufälligen, Farbauftrag standhalte. Jana Jaeschke beschreibt die kuratorische Entscheidung für den jungen Künstler wie folgt: „Die Arbeiten haben eine spannungsvolle Wirkung auf die Betrachtenden, die am besten persönlich vor Ort erlebbar ist.“

Cevin Parker über die Ausstellung in Braunschweig: Dreamland lädt zum Träumen ein

Die in der Galerie ausgestellten Werke handeln Cevin Parker zufolge vom Träumen: „Wir träumen von einer besseren Welt, einem geliebten Menschen oder einem besonders magischen Moment. Wir durchleben Schönes und Schmerzhaftes. Doch wir stehen und leben genau dafür, um zu zeigen, was für uns selbst wertvoll, wichtig und besonders ist. Es zeigt, dass wir aus Negativem Positives ziehen können“, beschreibt der Künstler die Intention hinter seinen Exponaten.

Der Berliner Künstler Cevin Parker zeigt seine Kunstwerke in der Galerie Jaeschke. Foto: Leonie Alma

„Dreamland lädt zum Träumen ein, du darfst dich fallenlassen und im Hier und Jetzt frei fühlen. Diese Einstellung spiegelt nicht nur meine Kunst wider – sondern auch meinen eigenen Lebensstil. Wenn du fällst – steh auf“, so Parker selbst über seine Kunst und sein Lebensmotto. Mittlerweile könne der Künstler bereits auf einige ausverkaufte Ausstellungen in Deutschland, Portugal und Österreich zurückblicken, so Jana Jaeschke.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr statt, Schuhstraße 42. Der Künstler wird persönlich bei der Ausstellungseröffnung anwesend sein und für Austausch und Fragen bereitstehen. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Ausstellung ist bis zum 30. März zu sehen.

