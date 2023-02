Braunschweig. Nachdem es am Weißen Ross gekracht hat, müssen Autofahrer am Ring in Braunschweig Geduld mitbringen

Stau am Ring Stau nach Auffahrunfall am Braunschweiger Amalienplatz

Ein leichter Auffahrunfall sorgt am Samstagmittag für Staus am Braunschweiger Ring. Die Polizei sperrte nach dem Zusammenstoß eine Spur am Neustadtring vorm Amalienplatz in Richtung Rudolfplatz. Autofahrer aus Richtung Norden/ Hamburger Straße mussten vor der Kreuzung zur Celler Straße Geduld mitbringen.

Auf Nachfrage erklärt die Polizei, dass die Unfallstelle mittlerweile geräumt ist. Verletzte habe es nicht gegeben.

