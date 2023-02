Schule verbockt? So geht’s weiter: Junge Braunschweiger berichten

Unentschuldigte Fehltage auf dem Zeugnis, schlechte Noten oder fehlende Motivation erwecken bei Eltern die Sorge, ihr Kind könnte den Sprung in die Ausbildung nicht schaffen. Die Kompetenzagentur der Stadt Braunschweig lädt Eltern, deren Kinder kurz vor dem Ende der Schulzeit stehen, zu einer besonderen Veranstaltung ein.

Beim „Experten-Dating – Das (!) bringt Schülerinnen und Schüler in Ausbildung“ haben sie die Möglichkeit, Tipps von „wahren“ Experten zu bekommen: Von Jugendlichen, die es trotz Schwierigkeiten, Rückschlägen oder Stolpersteinen in eine Ausbildung geschafft haben.

Das Experten-Dating findet am Mittwoch, 15. März, von 19 bis 21 Uhr im Jugendzentrum Mühle, An der Neustadtmühle 3, statt. In dieser Zeit können sich Eltern und Interessierte informieren, was bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilfreich sein kann oder was sie tun können, um ihre Kinder zu unterstützen. Anmeldungen sind unter kompetenzagentur@braunschweig.de möglich.

Ehemalige Hauptschülerin: Erst viele Fehlzeiten, dann Klassenbeste

In den zurückliegenden Jahren gaben laut der Kompetenzagentur ganz unterschiedliche Jugendliche Einblicke in ihre Biografien. „Es tut mir sehr leid, wie ich damals mit meiner Mutter umgegangen bin“, stellte eine junge Frau aus heutiger Sicht auf die Zeit fest, als sie nicht zur Schule ging. Das habe dazu geführt, dass sie ohne Abschluss, dafür aber mit erheblichen Fehlzeiten die Hauptschule verlassen habe.

„Der Wunsch, auf eigenen Beinen stehen zu wollen, weckte bei ihr die Motivation, den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss nachzuholen“, so die Kompetenzagentur. „Dort schaffte sie es sogar, Klassenbeste zu sein. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. Es gab Absagen und viele Einstellungstests. Schließlich bekam sie eine Zusage und absolvierte eine Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf.“

Ehemaliger Hauptschüler: Mein Lehrer und mein Schuldirektor haben an mich geglaubt

Einem Hauptschüler mit durchschnittlichen Noten sei es gelungen, die Ausbildung in seinem Traumberuf Automobilkaufmann erfolgreich zu beenden. „Ich habe angefangen umzudenken, als ich bemerkt habe, dass mein Lehrer und mein Schuldirektor an mich glauben“, erinnerte er sich. Sie hätten ihn ermutigt, den Realschulabschluss zu erreichen. „Die Erwartungen wollte er nicht enttäuschen, lernte und schloss als Zweitbester seines Jahrgangs ab.“

Das Ziel, eine Ausbildung zu beginnen hatte er auch, um seinen Aufenthalt zu sichern. Obwohl in Deutschland geboren, hatte er nur eine Duldung. Nach mehreren Stationen begann er eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker. Wegen der hohen Anforderungen kündigte er jedoch nach kurzer Zeit. Eine neue Orientierung verschaffte ihm die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit anschließender geförderter Ausbildung als Automobilkaufmann. Durch Eigeninitiative und sein positives Auftreten sei es ihm gelungen, in einem renommierten Autohaus einen Platz im zweiten Lehrjahr zu bekommen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de