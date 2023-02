Wissenschaft Braunschweiger Virenforscher wechselt zur WHO

Gérard Krause verlässt das HZI, um zur WHO zu wechseln (Archivbild).

Braunschweig. Gérard Krause hat sich in der Pandemie als Leiter der Epidemiologie am HZI weltweit einen Namen gemacht. Künftig arbeitet er für die WHO.