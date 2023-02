Wer weiß, wie man richtig lernt, kann entspannter in die Prüfung gehen. In Braunschweig gibt es jetzt ein besonderes Angebot für Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe.

Prüfungsangst Angst vorm Abi in Braunschweig? So könnt ihr sie überwinden

Vor Klausuren und Prüfungen geraten Schülerinnen und Schüler häufig in Stress – doch das muss nicht sein, meint Yvonne A. Henze, Leiterin der Zentralen Studienberatung der TU Braunschweig. Wer weiß, wie man richtig lernt, kann ihr zufolge entspannter in die Prüfung gehen. „Studierende und Schüler haben oft die gleichen Probleme beim Lernen”, sagt sie. So zum Beispiel übermäßige Prokrastination, also das Aufschieben von Aufgaben, Motivationsprobleme und Prüfungsangst.

Bereits im letzten Jahr hat sie daher das Online-Projekt „Lessing lernt!“ durchgeführt und den Schülerinnen und Schülern des Lessing-Gymnasiums beigebracht, wie sie sich optimal auf die Abiturprüfungen vorbereiten. Da das Projekt sehr erfolgreich gelaufen ist, will Henze es jetzt wiederholen. Dieses Mal sind alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Braunschweig eingeladen: In sechs kostenlosen Online-Kursen von jeweils 15 Minuten sollen dann verschiedene Konzepte vorgestellt werden – und es wird auch Zeit für Fragen geben. Start ist kommenden Dienstag, 28. Februar.

Wie wär’s mit ALPEN-Methode, SMART und WOOP-Methode?

Henze findet, dass das „Lernen lernen“ schon in der Schule besser gefördert werden sollte. Schülerinnen und Schüler sollte ihr zufolge zum Beispiel lernen, sich richtige Ziele zu setzen und einen Lernplan aufzustellen. Es gebe verschiedene „Wegweiser“, sagt sie: zum Beispiel die ALPEN-Methode, SMART und die WOOP-Methode ...

Diese könnten helfen, sich Ziele so zu setzen, so dass man sie auch erreicht. Die Methoden wurden von Wissenschaftlern entwickelt, zum Beispiel von Psychologen. Mehr Infos dazu gibt’s in den Onlinekursen. Für alle, die es nicht zu den Mini-Vorlesungen schaffen, gibt Henze hier drei wertvolle Tipps.

Tipp Nr. 1: Ziele und Zwischenziele setzen und aufschreiben

Wichtig beim Lernen sei, dass man ein konkretes Ziel mit Zwischenzielen habe, betont Yvonne Henze. Ein solches Ziel könnte zum Beispiel lauten: „Ich möchte mein Abi 2025 mit mindestens 1,9 bestehen. Dazu lerne ich jeden Tag zwei Stunden für die Schule.”

Durch das Zwischenziel der täglichen zwei Stunden habe man immer wieder Erfolgserlebnisse und bleibe am Ball, sagt sie. „Wichtig ist, dass man das Ziel aufschreibt“, betont sie. „Ziele, die man verschriftlicht und jeden Tag sieht, werden bis zu 20 Prozent häufiger erreicht.” Mehr zu diesem Thema dann beim Termin am 2. März.

Tipp Nr. 2: Zeit planen und Lernplan erstellen

Das eigene Zeitbudget entspreche oft nicht dem tatsächlichen Zeitbedarf, so Henze. Man müsse also optimieren und priorisieren – und am wichtigsten: „Konsequent bleiben und die Zeit sinnvoll nutzen!“ Dabei kann ihr zufolge ein Lernplan helfen. In diesem schreibt man die genauen Lernbedingungen auf. Also: Was möchte ich lernen? Wo finde ich die Inhalte dazu? Bis wann und wie lange möchte ich dazu lernen?

„Wenn man sich das aufschreibt, statt es sich zu merken, kann der Kopf sich besser auf die entsprechenden Lerninhalte konzentrieren”, erläutert sie. Durch die festen Deadlines, die man sich setzt, wie zum Beispiel „... das möchte ich bis Donnerstag 18 Uhr können“, habe man den gleichen Druck wie vor einer tatsächlichen Deadline, und man fange früher an zu arbeiten.

Durch den Lernplan sieht man Henze zufolge auch, was man schon geschafft hat, was wiederum die Angst vor der Prüfung minimiert. Sie hat hierzu noch einen besonderen Tipp parat: Man sollte sich nicht nur auf die „To dos“ konzentrieren, sondern auch „To loves“ notieren, also Dinge, die man nach dem Lernen gerne machen möchte. Das steigere die Vorfreude.

Tipp Nr. 3: Ablenkung minimieren

„Wenn wir etwas nicht bewusst konsumieren, können wir es auch nicht bewusst abspeichern”, sagt Henze. So sollte man beim Lernen so viele Ablenkungen wie möglich vermeiden. Bedeutet: Handy weg! Dabei gibt es verschiedene Methoden: Flugmodus einschalten, das Gerät in einen anderen Raum legen, den Konzentrations-Modus aktivieren oder verschiedene Apps.

Wichtig sei die Prioritätensetzung vor allem aus diesem Grund: Wenn wir uns ablenken lassen, benötigt unser Gehirn wieder zwei bis fünf Minuten, um sich wieder auf die eigentliche Aufgabe zu fokussieren.

Und was macht die Zentrale Studienberatung sonst noch?

Die Studienberatung ist die erste Anlaufstelle für alle Fragen zwischen „Sollte ich studieren?“ und „Was mache ich nach Bachelor, Master und Promotion?”, erklärt Henze. Mit ihrem Team hilft sie bei vielen Fragen zu den unterschiedlichsten Themen. Dazu zählen unter anderem Uni-Wechsel, Studienfachberatung, Klausur-Anmeldungen und eben auch Lerncoachings. Gerade das „Lernen beibringen“ sei mit Corona sehr wichtig geworden, betont sie, da viele mit ihrem Studium anfangen mussten, ohne ihre Kommilitonen kennenzulernen.

Prüfungsangst ist nicht unbedingt etwas Schlechtes!

Die Nervosität vor Prüfungen könne auch etwas Gutes sein, sagt Henze. So helfe sie zum Beispiel, wachsamer zu sein und besser darauf aufzupassen, was man tut. Erst wenn diese Angst vor dem Scheitern zu stark werde, so dass man nicht mehr vernünftig lernen könne oder die Angst gleich mit lerne, dann werde es zu viel.

Leichter Prüfungsangst sollte man ihr zufolge mit Selbstvertrauen begegnen: „Nur weil man die Prüfung verhaut, wird man kein schlechterer Mensch“, sagt sie und erinnert daran, dass es oft keinen Grund für die Angst gebe. „Oft hilft es auch, sich selbst zu fragen, wovor genau man eigentlich Angst hat – und daran zu arbeiten.“

Die Termine im Überblick

Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr: Abi-Vorbereitung mit Plan: die ALPEN-Methode

Donnerstag, 2. März, 18 Uhr: Doping für die Lern-Motivation: Vision Board und SMARTE Ziele

Dienstag, 7. März, 18 Uhr: Intervall-lernen: Die Erfolgsformel für mehr Produktivität und Fokus

Donnerstag, 9. März, 18 Uhr: Prokrastination: Schluss mit „morgen“, dem mysteriösen Ort voller Motivation und Leistungsbereitschaft

Dienstag, 14. März, 18 Uhr: Durchhalten bei Motivationseinbrüchen: die WOOP Methode

Donnerstag, 16. März, 18 Uhr: Endspurt: Tipps für die letzten Meter vor dem Abi

Der Link zur Videokonferenz und mehr Infos finden sich auf: tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte/vortraege

