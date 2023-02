Braunschweig: Handtasche geraubt – Zeuge verfolgt Täter

Braunschweig. Am Berliner Platz riss ein 18-Jähriger die Tasche einer Radfahrerin an sich. Es kam zum Gerangel mit einem Zeugen. Die Polizei fasste den Täter.

Die Braunschweiger Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Handtaschenräuber festgenommen. Der 18-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei hat am Donnerstag einen Taschendieb festnehmen können – durch die Hilfe eines Zeugen, der den Täter nach dem Raub verfolgt hatte. Der 18-jährige Verdächtige sitzt nun auf Antrag der Braunschweiger Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Handtaschenraubs und Körperverletzung eingeleitet.

Wie die Polizei in einer Mitteilung ausführt, geschah der Raub gegen 19.10 Uhr am Berliner Platz. Eine 63-jährige Braunschweigerin stand mit ihrem Fahrrad an der dortigen Ampel. Ihre Tasche hatte sie in den am Lenker angebrachten Fahrradkorb gelegt. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte sie ihren Weg fort – ihr Fahrrad schiebend.

Braunschweig: Täter reißt Handtasche an sich – und Radfahrerin um

Der 18-Jährige kam auf sie zu und griff nach ihrer Tasche. „Da sie die Henkel aber um ihren Lenker gebunden hatte, konnte der 18-Jährige die Tasche nicht sofort an sich nehmen“, erklärt die Braunschweiger Polizei. Der Mann „setzte massive Gewalt“ ein, um die Tasche an sich zu reißen. Dadurch stürzte die 63-Jährige und verletzte sich.

Ein 26-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe. Der Mann stoppte den flüchtigen Täter, um die gestohlene Tasche zurückzuholen. Es kam zu einem kurzen Gerangel zwischen den Männern, woraufhin der Täter ohne seine Beute die Flucht ergriff.

Da weitere Zeugen zwischenzeitlich die Polizei alarmiert hatten und den Täter beschreiben konnten, nahmen die Polizeibeamten den 18-Jährigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe fest. Die verletzte 63-Jährige kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

