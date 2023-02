Schwarzrotgold Dibbesdorferin will Asylantrag in Benin – wegen Zigaretten

Luc Degla schildert in seiner Kolumne den Fall einer Dibbesdorferin, die wegen der Zigarettenpreise gerne Asyl in Benin beantragen möchte. (Symbolbild)

Braunschweig. In seiner Wochenkolumne „Schwarzrotgold“ schildert Luc Degla den Fall einer älteren Frau, die aus einem speziellen Grund Asyl in Benin beantragen will.