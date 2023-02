Braunschweiger Helfer berichtet aus Erdbebengebiet

Die Blicke der Reisenden sind traurig und leer, kein Lächeln huscht über die Gesichter – in diesen Tagen ist der Flughafen Antalya weit von der Normalität entfernt. Sonst schlendern Menschen mit ihrem Gepäck gut gelaunt durch die Ausgangstüren, lächeln der Sonne entgegen, die sie hier an der türkischen Riviera erwartet. Doch jetzt landen hier Flugzeuge aus Kahramanmaras und Gaziantep, dem Gebiet, in dem das verheerende Erdbeben für Tote in fünfstelliger Höhe gesorgt hat.

Kamerateams halten fest, wie Männer, Frauen und Kinder aus dem Erdbebengebiet durch Türen kommen, sichtlich erschöpft. Menschen fallen sich in die Arme, weinen gemeinsam um Verwandte, Freunde und Bekannte, die gestorben oder unter den Trümmern noch verborgen sind. Vor dem Gebäude warten unzählige Busse, vor den Fahrzeugen sind Brote gelagert.

Zwei Spieler werden weiterreisen nach Gaziantep

Hinter jedem dieser Menschen steckt ein ganz persönliches Schicksal, das wissen auch der Wolfenbütteler Hassan Hussein und der Braunschweiger Ali Ayaz, die noch bis Montag mit dem Fußball-Bezirksligisten FC Türk Gücü Helmstedt im Trainingslager in Antalya weilen, ehe sie selbst – wie im Vorfeld geplant – weiterreisen nach Gaziantep.

Allerdings hat sich ihr Vorhaben verändert, aus einem (Urlaubs-)Besuch in der Heimatstadt von Ali Ayaz ist eine Hilfsaktion geworden, die im Hotel IC Green Palace auf den Weg gebracht wurde und alle Erwartungen übertraf. Unsere Zeitung berichtete darüber. Die Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt, die selbst zahlreiche Verwandte und Freunde in der Erdbebenregion haben, hatten eine Spendenaktion ins Leben gerufen und wollten Hussein und Ayaz mit 5000 Euro plus x auf den Weg nach Gaziantep schicken.

Viele Menschen aus unserer Region haben Geld für die Erdbebenopfer gespendet

„Wir werden dort am Montag 35.000 Euro übergeben können – und es geht weiter! Es gibt noch große Beträge, die nachkommen“, unterstreicht Hussein. „Die Spieler des FC Türk Gücü haben einen großen Anteil daran. Ich möchte mich aber auch bei den vielen anderen Menschen aus der gesamten Region rund um Braunschweig bedanken, die uns unterstützt haben“, sagt der Betreiber des Braunschweiger Restaurants Urfa Grill.

Die Tage, nachdem unsere Leser erfahren hatten, dass Hussein und Ayaz direkt vor Ort helfen werden, kamen der Arbeit eines Callcenters nahe. Immer wieder klingelten ihre Telefone oder die anderer Mannschafts-Mitglieder, immer wieder trafen neue Nachrichten ein – und alles Wichtige wurde schriftlich festgehalten. Das waren die vergangenen Tage – die kommenden werden völlig anders für Ayaz und Hussein. „Uns erwartet da ein großes Chaos. Ich habe ein bisschen Angst vor den Bildern, die wir vor Ort sehen werden“, gibt Ayaz zu.

Auch die Hotels in Antalya helfen und nehmen Menschen aus der Erdbebenregion auf

„Eigentlich wollten wir drei, vier Tage bleiben. Nun wissen wir nicht, wie lange es dauert.“ „Uns erwarten schreckliche Bilder“, sagt Hussein, der mit Ayaz außer in Gaziantep „auch andere Städte“ der Erdbebenregion besuchen und unterstützen wird. „Wenn wir es dürfen, fahren wir auch nach Syrien. Wir werden im Auto schlafen“, erklärt der Gastronom.

Wie schrecklich es rund um Kahramanmaras und Gaziantep aussehen wird, ließen nicht nur die Bilder erahnen, die im Fernsehen zu sehen waren. Oder die eben aus den Gesichtern der gerade in Antalya gelandeten Menschen am Flughafen abzulesen waren. In Gesprächen mit betroffenen Familien aus der Region konnten sich Hussein und Ayaz schon im Hotel ein eigenes Bild von dem machen, was sie in den nächsten Tagen erwartet.

„Wir haben in unseren beiden Hotels hier jeweils 100 Zimmer für die betroffenen Menschen aus der Erdbebenregion zur Verfügung gestellt“, erklärt Hotelmanager Ismail Caglar. „Sie kriegen hier alles, was nötig ist“, verdeutlicht Caglar und meint damit Dinge wie Essen, Trinken, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Doch eines werden weder er noch Hussein und Ayaz trotz ihrer tollen Hilfe schaffen: Sie werden den Menschen aus Kahramanmaras und Gaziantep das Lächeln noch nicht zurückbringen können. Das benötigt Zeit, viel Zeit.