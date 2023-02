Kommentar: Warum es gut ist, trotz Krieges Schoduvel zu feiern

Leserforum in Braunschweig: So sieht Gabriel den Ukraine-Krieg

Was sagt Deutschlands ehemaliger Außenminister zum Krieg in der Ukraine? Wie beurteilt der ehemalige SPD-Chef die Arbeit seines Parteifreunds Olaf Scholz? Ein Telefonat mit Sigmar Gabriel, der am 23. Februar am Leserforum unserer Zeitung teilnimmt.

Sehr geehrter Herr Gabriel, der Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steht bevor. Es ist eine Art Abnutzungskrieg im Gange. „Krieg ohne Ende?“, so fragen wir im Titel der Diskussion am 23. Februar. Teilen Sie diese Sorge?

Ja. Wenn Russland bereit ist, weiterhin so viele junge Männer in diesen sinnlosen Angriffskrieg und potenziell in den Tod zu schicken, sieht es düster aus. Und auf der anderen Seite sterben die Verteidiger. Die Frage ist: Wer hält länger durch? Das kann man schon „Abnutzungskrieg“ nennen. Ich vermag nicht zu erkennen, dass es in nächster Zeit die Chance auf einen Waffenstillstand oder auf Friedensverhandlungen gibt. Wir müssen leider davon ausgehen, dass der Krieg noch länger andauert.

Viele wollen sich damit nicht abfinden. Der Philosoph Jürgen Habermas hat mit Blick auf unsere Rolle nun davor gewarnt, sich der kriegerischen Dynamik und dem „bellizistischen Tenor“ der veröffentlichten Meinung zu unterwerfen. Stattdessen sollte der Westen mehr für Friedensverhandlungen tun. Wie sehen Sie das?

Ich würde ihm mit Blick auf einen großen Teil der Medien Recht geben. Es existiert tatsächlich ein Tenor in Teilen der Medien und der Politik, der unserer Regierung die Nachdenklichkeit mit Blick auf die Waffenlieferungen zum Vorwurf gemacht hat. Da fehlte offenbar jede Vorstellung davon, wie schnell ein solcher Krieg am Ende zum nächsten Weltkrieg und damit zum Atomkrieg werden könnte. Wer auf diese Gefahren hinwies und zur Nachdenklichkeit riet, wurde als „zögerlich“ und „führungsschwach“ bezeichnet. Der Kanzler musste sich permanent dafür rechtfertigen, nicht alles verfügbare Material sofort in die Ukraine zu schicken. Vor allem ehemalige Kriegsdienstverweigerer mutierten innerhalb von Tagen zu selbst ernannten Militärstrategen. Zeitweise hatten wir ebenso viele Hobby-Generäle wie wir zuvor Hobby-Virologen hatten. Mir persönlich gefällt eine Regierung, die nachdenkt, bevor sie handelt. Einen generellen „Bellizismus“ in Deutschland kann ich im Gegensatz zu Habermas allerdings nicht erkennen. Habermas fordert zu Recht, dass parallel zur Unterstützung der Ukraine endlich auch die Diplomatie wieder aktiver werden muss. Es fehlen heutzutage die berühmten „Backchannels“, wo außerhalb der Öffentlichkeit der schwierige Versuch unternommen wird, nach Wegen zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen zu kommen. Europa sollte hier eine aktive Rolle spielen und sich natürlich mit den USA abstimmen. Ob solche Initiativen Erfolg haben, ist ungewiss und hängt vor allem von Russland ab. Aber versuchen muss man es immer wieder. Deshalb finde ich es auch richtig, dass der deutsche Kanzler und der französische Präsident immer wieder miteinander reden. Bislang leider ohne Erfolg. Und zu dem erneuten Appell in Richtung sofortiger Verhandlungen kann ich nur sagen: Wer will das nicht? Ich kann mir keinen Menschen mit Herz vorstellen, der angesichts des Geschehens in der Ukraine diesen Wunsch nicht hätte. Doch wenn das erreicht werden soll, indem man die Ukraine nicht mehr unterstützt, dann geht das schief. Das sieht ja auch Habermas so. Denn das Ergebnis einer Schwächung der Ukraine wären doch keine Friedensverhandlungen, sondern der Sieg Russlands. Und das möchte ich uns allen und auch meinen Kindern nicht zumuten: Dass in Europa wieder jemand damit Erfolg hat, seinen Nachbarn zu überfallen. Ernsthafte Verhandlungen wird es nur geben, wenn die Ukraine stark bleibt und Russland feststellt, dass es die Ukraine nicht besiegen kann.

Würden Sie das generell so formulieren, dass der Ruf nach Verhandlungen aus westeuropäischer Warte unsolidarisch gegenüber den Ukrainern ist, weil er Russland Zugeständnisse in Aussicht stellt?

Wenn der Wunsch nach Frieden und die Forderung von Verhandlungen damit verknüpft werden, die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu unterstützen, dann wäre das falsch und gefährlich. Ich kann den Wunsch nach einem schnellen Frieden gut verstehen, wer wollte den nicht? Aber wir können uns doch die Welt nicht schöner reden, als sie ist. Sobald die Ukraine dem Angriff nicht mehr standhalten kann, diktiert Russland die Bedingungen, sowohl in Bezug auf das Territorium als auch in Bezug auf die Demokratie-Frage, die von manchen gern vergessen wird. Das wäre dann auch ein Frieden – eine Art Friedhofs-Frieden. Und niemand weiß, wie es weiterginge. Wer wäre noch sicher in Europa, wenn sich ein Land wie Russland einmal mit einem mörderischen Angriffskrieg durchgesetzt hätte? Hinzu kommt: Keiner kann sagen, unter welchen Bedingungen Russland dazu bereit ist, in Verhandlungen einzutreten. Normalerweise enden Kriege so, dass entweder eine Seite gewonnen hat – oder dass beide Seiten müde sind. In diesem Fall scheinen aber beide Seiten zu glauben, die Fortsetzung des Krieges brächte ihnen Vorteile. Die Ukraine hofft, besetzte Teile ihres Staatsgebietes von der russischen Besatzung zu befreien, was ja auch legitim ist. Und Russland hofft, durch weitere Eroberungen seine Ausgangslage für spätere Verhandlungen so weit wie möglich zu verbessern, um dann über ein möglichst großes Territorium der Ukraine zu herrschen. Das ist leider die Lage. Und obwohl die Waffen jetzt nicht schweigen, muss man damit beginnen, außerhalb der Öffentlichkeit und ohne die Hoffnung auf schnelle Ergebnisse Schritt für Schritt den Boden für ernsthafte Verhandlungen zu bereiten. Das ist weit schwieriger als den Krieg führen.

Wenn jemand großen Einfluss auf die Ukrainer hat, dann sind das die USA. Wie sehen Sie die Rolle der Amerikaner?

Ja, es kommt entscheidend auf Washington an. Die USA waren in jeder Phase des Konflikts die wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Das begann schon bei den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Mitteilungen über den Zeitpunkt und die Art des Angriffs. Ich wundere mich immer, mit welcher Hybris in Deutschland gefordert wird, wir sollten auch ohne Absprache mit den Vereinigten Staaten bei den Waffenlieferungen und in der Auseinandersetzung mit Russland eine führende Rolle einnehmen. Auch der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht von der neuen deutschen „Führungsrolle“. Ich halte das – mit Verlaub – für dummes Zeug. Ja, wir sollten in Deutschland und Europa grundsätzlich verteidigungspolitisch eigenständiger werden. Aber genau dazu ist mit Stand heute weder Deutschland noch sonst ein europäisches Land in der Lage. In diesem aktuellen Krieg gibt es genau eine Nation, die die Führung hat: die USA. Sie hat die militärischen, nachrichtendienstlichen und finanziellen Möglichkeiten, über die Deutschland auch nicht im Ansatz verfügt. Wir sollten aufhören, uns größer zu machen als wir aktuell sind. Deshalb ist es richtig, dass der deutsche Bundeskanzler seine Schritte immer mit den USA abspricht und nicht mit dem „Hurra-Patriotismus“ vorweg läuft, wie sich das offenbar manche wünschen. Es geht gar nicht um die Frage, ob wir das wollen oder nicht. Wir können es schlicht nicht. Und ganz abgesehen davon: Natürlich ist aus Sicht einer nuklearen Supermacht wie Russland die andere nukleare Supermacht USA der Ansprechpartner. Zumal sich beide Seiten darin einig sind, nicht unmittelbar gegeneinander anzutreten. Das ist die unsichtbare „rote Linie“, die glücklicherweise von beiden Seiten respektiert wird. Die USA wollen keinen Krieg mit Russland. Und ich fand auch interessant, dass Henry Kissinger in Davos darauf hingewiesen hat, es habe auch niemand in den USA ein Interesse an der Zerstörung oder einem Auseinanderbrechen Russlands. Schon deshalb nicht, weil es nachher anstelle einer Nuklearmacht Russland gleich mehrere Nachfolgestaaten Russlands mit Atomwaffen geben würde. Die Welt wäre nicht sicherer, sondern unsicherer.

Es gibt in Deutschland eine Tradition, den USA alles Schlechte zuzutrauen, in diesem Fall eine Art indirekte Kriegstreiberei. Was sagen Sie als Vorsitzender des Vereins „Atlantik Brücke“ dazu?

Ja, das finden wir im politischen Spektrum linksaußen und rechtsaußen. Ich sage dazu nur: Schaut euch an, wer einen Angriffskrieg in Europa geführt hat und wer Europas Nato-Mitglieder seit Jahrzehnten vor genau diesem Angriffskrieg geschützt hat? Finnland und Schweden wollen der Nato doch jetzt aus Angst vor weiteren russischen Aggressionen beitreten und sich unter den nuklearen Schutzschild der USA begeben. Übrigens ist ja schon Wladimir Putins Behauptung falsch, die Nato würde Russland bedrohen. Denn mit Zustimmung Russlands gab es eine Osterweiterung der Nato – und im Gegenzug hat die Nato erklärt, dass sie in den neuen Nato-Staaten in Osteuropa weder Truppenverbände noch Waffen stationiert, die Russland bedrohen könnten. Die Nato stand ja de facto gar nicht an der russischen Grenze. Das wird sie in Zukunft tun. Wir werden einen neuen Eisernen Vorhang bekommen, wir werden uns hochgerüstet gegenüberstehen, auf vielen hundert Kilometern. Dafür hat Putin gesorgt. Das alles wird bewusst weggelassen bei der Schuldzuweisung in Richtung Washington. Wir haben Glück, dass die USA mit Joe Biden einen Präsidenten haben, der noch einmal bereit ist, im europäischen Interesse in den Konflikt mit Russland zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe seinen Vorgänger kennengelernt…

Sind Sie vor diesem Hintergrund optimistisch, dass die Haltung der USA so bleibt, wie sie ist?

Eher ja. Ich war vor kurzem in den USA. Es gibt unter den Republikanern trotz einzelner abweichender Äußerungen eine breite Mehrheit, die diesen Kurs unterstützt. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, das sehen die Amerikaner so. Trotzdem wird die Debatte, ob die Milliarden nicht besser im Inland ausgegeben werden könnten, in den USA natürlich kommen. Dort wird 2024 gewählt, und Joe Biden wird womöglich keine Lust haben, dass seine innenpolitischen Erfolge von diesem ausweglosen Krieg überschattet werden.

Um auf unsere Debatten zurückzukommen: Nicht nur Rechtsaußen und Linksaußen sind skeptisch, was die Waffenlieferungen an die Ukrainer angeht, sondern laut Umfragen auch die Hälfte der Bundesbürger. Droht eine politische Belastungsprobe, eine Stärkung der politischen Ränder?

Das würde ich nicht sagen. Ich finde es völlig normal, dass Menschen Sorge davor haben, in einen großen Krieg hineinzurutschen. Denn diese Sorge ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Es ist eine politische Führungsaufgabe, den Menschen in unserem Land aber auch im Rest Europas zu erklären, dass wir allerdings näher an den großen Krieg kommen, wenn wir Russland jetzt nicht stoppen. Denn die Lehre einer erfolgreichen russischen Aggression wäre ja, dass man es in Europa oder andernorts wiederholen wird. Aber dass wir dabei aufpassen müssen, nicht Schritt für Schritt selbst in diesen Krieg hineingezogen zu werden, diese Sorge teilt ja auch der Bundeskanzler. Deshalb agiert er nachdenklich und immer in Abstimmung mit den USA. Ich finde das ausdrücklich richtig, auch wenn hier immer wieder nach „schnellen Entscheidungen“ gerufen wird. Wir sind objektiv in einer schwierigen Lage, und das fühlen viele Menschen ganz intuitiv richtig. Deshalb braucht es eine kluge und nachdenkliche Führung.

Sehen Sie irgendwelche Anzeichen für ein Stocken der russischen Kriegsmaschine, für ein Erstarken der kritischen Öffentlichkeit?

Es gibt keine nennenswerte kritische Öffentlichkeit in Russland. Was ich nicht einschätzen kann, ist, ob es im russischen Militär Zweifel oder sogar Widerstand gibt. Aber ich gebe zu: Das ist eine eher vage Hoffnung. Putin versucht, mit einer Ideologie aus dem 19. Jahrhundert und den Mitteln des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert ein Imperium wiederherzustellen. Ein Land wie die Ukraine zu überfallen, das einmal seine Freiheit erreicht hat, ist nichts anderes als ein Rekolonialisierungsversuch. Und meine große Sorge ist, dass Putin meint, in Russland nichts anderes als einen Sieg vorweisen zu können, den er insofern um jeden Preis erreichen will. Derzeit führt er einen echten Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung. Man muss sich nur die Fotos aus den zerstörten Städten anschauen, um eine Vorstellung zu bekommen, welche systematische Zerstörung er dort in diesem Winter anrichtet. Mit einer Initiative aus Goslar schicken wir derzeit Stromaggregate in die Krankenhäuser, weil durch die Zerstörung der Infrastruktur die medizinische Behandlung ausfällt. Vor allem für Kinder, Familien und ältere Menschen. Die Menschen aus der Ukraine schicken uns dafür Fotos aus Städten, die uns an die Folgen des Bombenkriegs im Zweiten Weltkrieg erinnern. Wer jetzt einfach so Verhandlungen und ein Ende der militärischen Unterstützung der Ukraine fordert, sollte sich solche Fotos anschauen.

Haben Sie Bauchschmerzen bei der Vorstellung, dass russische Sportler trotz alledem an Olympischen Spielen teilnehmen?

Ich war ja einer, der die ganze Katar-Debatte unglaublich dumm fand. Die Kritik an einem Land, das nachweislich einen Reformweg angetreten hat, war unmäßig, und wir haben uns im gesamten arabischen Raum unglaublich blamiert. Bei Russland sehe ich das wirklich anders. Denn hier hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit Russland für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verurteilt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Olympische Spiele ausrichtet, die den Frieden symbolisieren sollen, und Russland daran teilnehmen lässt. Die ukrainischen Sportler könnten ja nicht mal sicher sein, dass ihre russischen Wettbewerber nicht einige Wochen zuvor noch versucht haben, sie umzubringen oder ihre Städte zu bombardieren. Ich weiß, dass IOC-Chef Thomas Bach in einer schwierigen Lage ist, weil viele Länder auf der Welt nichts mit diesem Krieg zu tun haben wollen und gegen einen Ausschluss Russlands sind. Die russischen Sportler unter der neutralen olympischen Flagge antreten zu lassen, schwebt ihm als Kompromiss vor. Es bleiben aber russische Athleten, deren Heimatland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Wenn wir dann nicht „Nein“ sagen, wann dann? Deshalb hoffe ich, dass die europäischen Sportverbände im IOC eine gemeinsame Haltung für einen klaren Ausschluss der russischen Athleten fassen. Wenn ein solcher Entscheid keine Mehrheit im IOC findet, dann allerdings wird auch der Deutschen Olympische Sportbund dem Mehrheitsentscheid des IOC folgen müssen, denn ein Olympiaboykott gegen die Spiele in unserem Nachbarland Frankreich kommt sicher nicht infrage.

Das Leserforum am 23. Februar

Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Mit unseren Leserinnen und Lesern und Expertinnen und Experten wollen wir über die aktuelle Lage in der Ukraine diskutieren und informieren: „Krieg ohne Ende?“ lautet der Titel am Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr im Medienhaus unserer Zeitung in Braunschweig.

Auf dem Podium dabei sind:

Sigmar Gabriel (SPD), Bundesaußenminister und Vizekanzler a.D., Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke.

Rafael Loss, Sicherheitsexperte der Denkfabrik European Council on Foreign Affairs, Berlin.

Sevim Dağdelen (Die Linke), Mitglied des Deutschen Bundestages, Auswärtiger Ausschuss.

Carsten Müller (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages.

Larissa Tkachuk, Lwiw, Verein Freie Ukraine Braunschweig.

Die Teilnehmer diskutieren, informieren und beantworten auch Fragen aus dem Publikum.

Die Moderation hat Henning Noske, Mitglied der Chefredaktion unserer Zeitung.



Die Veranstaltung „Krieg ohne Ende?“ findet am Donnerstag, 23. Februar, Beginn um 19 Uhr, im FORUM Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig statt.Die Eintrittskarten (2 Euro für Abonnenten und 10 Euro für Nicht-Abonnenten) können in den Service-Centern unserer Zeitung, unter Telefon (0531)1 66 06 und unter www.konzertkasse.de/bz erworben werden.