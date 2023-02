Braunschweig: Infos für Eltern zur „offenen Arbeit“ in Kitas

Um Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und Lernweise zu unterstützen, setzen immer mehr Kitas das Konzept „offene Arbeit“ um: Weg von festen Betreuungsgruppen in den Einrichtungen, hin zu mehr Selbstbestimmung und Mitspracherecht der Kinder. Die Stadt Braunschweig hatte schon 2019 angekündigt, das Konzept in den nächsten Jahren in allen städtischen Kitas umsetzen zu wollen.

Was heißt das für den Alltag der Kinder und ihrer Eltern, was beinhaltet das offene Konzept und welche Vorteile ergeben sich durch dessen Umsetzung? Auf diese und weitere Fragen möchte der Stadtelternrat der Kitas in Braunschweig in einer Online-Vollversammlung eingehen. Die Versammlung findet Donnerstag, 23. Februar 2023, ab 17.30 Uhr statt. Einwählen ins Web-Meeting kann man sich unter diesem Link in MS Teams. Der Link ist auch auf der Internetseite des Stadtelternrats der Kitas zu finden.

Eltern können ihre Fragen vorab per Mail schicken

Die Veranstaltung ist öffentlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl ist aber auf 300 Personen beschränkt. Claudia Bruszies, Fachberaterin für Familienzentren und Early Excellence in Braunschweig, gibt einen Überblick zum Thema. Fragen können vorab per Mail gestellt werden: stadtelternrat@kita-serbs.de

