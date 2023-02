Braunschweig: Öffentliche startet dritte Staffel von „The Art Of“

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig kündigt den offiziellen Start der dritten Staffel „The Art Of“ an: Nach Beendigung des Auswahlprozesses stehen acht regionale Künstlerinnen und Künstler für die Aktion fest, die in diesem Jahr mit dabei sind.

Musiker Björn Pflug oder auch Käpt'n Q ist Teilnehmer von The Art Of. Foto: Svanja Broders

Ursprünglich habe man The Art Of im Jahr 2021 zur Unterstützung der regionalen Kunst- und Kulturszene vor dem Hintergrund der Coronapandemie entwickelt, so Friederike Kühn von der Öffentlichen. Auf Grund des tollen Feedbacks und der Begeisterung der Teilnehmenden findet die Aktion aber nun bereits zum dritten Mal statt: „Das Format macht die Vielfalt und Kreativität hier vor Ort sichtbar. Dass so viele mit unseren Talenten mitfiebern, ist für uns ein Zeichen dafür, dass The Art Of viel bewirken kann. Und wer weiß, vielleicht können unsere Teilnehmenden die Ergebnisse dieses Jahr endlich auch bei einer tollen Veranstaltung persönlich vorstellen?“

Die acht Talente der dritten Staffel

Durchgesetzt haben sich in der dritten Staffel Schauspieler und Sprecher Andreas Jäger, Floristin Jessica Grund-Grube, Grafikdesignerin Tanjowski, Musiker Tom Bennecke, Street Food-Trucker Fabian Haars, Hörspielautor Martin Bolik, Upcycling- und Schmuck-Expertin Valeska Blasche und Musiker Björn Pflug, auch bekannt als Käpt’n Q. Alle Teilnehmenden haben bereits begonnen, an eigenen Werken zum diesjährigen Oberthema „Hier und Jetzt“ zu arbeiten, berichtet die Öffentliche. Auf der Webseite www.theart-of.de sowie den Social-Media-Kanälen der Öffentlichen gibt es zu allen Projekten regelmäßige Updates, Interviews und Videos.

Auch Valeska Blasche nimmt an der dritten Staffel teil. Ihr Gebiete sind Upcyling, Schmuck und Bekleidung. Foto: Valeska Blasche

An mehreren Stellen sollen die Künstler wie in den Vorjahren aufeinandertreffen, sich gegenseitig den aktuellen Stand ihrer Arbeiten vorstellen und sich gegenseitig inspirieren. Was im Verlauf dieses Prozesses passieren und was am Ende dabei herauskommen wird, ist also auch für alle Beteiligten eine Überraschung. In einem großen Finale sollen die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Weitere Themen aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de